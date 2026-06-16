Donación de sangre en San Rafael y Tunuyán: dos campañas solidarias para sumar más voluntarios

La donación voluntaria de sangre continúa siendo una herramienta fundamental para garantizar tratamientos y emergencias médicas en todo el sistema de salud. Con el objetivo de concientizar a la comunidad y aumentar la cantidad de donantes habituales, San Rafael y Tunuyán impulsan nuevas campañas solidarias que reúnen a hospitales, universidades, organizaciones sociales y organismos públicos para salvar vidas .

Ambas iniciativas ponen el foco en promover la donación voluntaria, frecuente y altruista , una práctica que permite mejorar la disponibilidad de hemocomponentes y brindar respuesta a miles de pacientes que los necesitan a diario.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre , el Hospital Schestakow realizó una nueva colecta voluntaria junto a la Cruz Roja Argentina Filial San Rafael y con el acompañamiento del Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza .

La jefa del Servicio de Hemoterapia del hospital , la doctora Alejandra Galetto , en conferencia de prensa destacó que la fecha se vive a nivel mundial como una jornada de agradecimiento y promoción de la donación voluntaria. Además, señaló que cada vez más son las personas que se acercan a donar por iniciativa propia .

"Al revisar las estadísticas de este año observamos que cerca del 50% de quienes donaron lo hicieron de manera voluntaria. Es un logro muy importante porque representa la meta que se busca alcanzar a nivel mundial y permite disminuir la dependencia de los donantes de reposición", explicó la profesional.

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Galetto señaló que este avance también mejora la seguridad de las transfusiones y de todo el sistema de provisión de sangre. Asimismo, recordó que cada donación puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas y resulta indispensable para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes y múltiples patologías.

La especialista explicó que quienes deseen donar deben tener entre 16 y 65 años, encontrarse en buen estado de salud, haber descansado adecuadamente, desayunar antes de asistir y presentar su DNI. Una vez en el centro de donación, cada voluntario atraviesa una evaluación médica y una entrevista sanitaria destinada a proteger tanto al donante como a los pacientes que recibirán la sangre.

Durante la jornada también se promovió la inscripción al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, conocido como registro de donantes de médula ósea. En este sentido, la técnica en Hemoterapia María Jofré recordó que las personas de entre 18 y 40 años pueden inscribirse aprovechando la misma extracción de sangre, ofreciendo una nueva oportunidad de vida a pacientes que requieren un trasplante.

Donación de sangre en Tunuyán: una nueva colecta para fortalecer el compromiso solidario

La solidaridad también tendrá su espacio en el Valle de Uco. Este miércoles 17 de junio se realizará una nueva colecta de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso de Tunuyán, una iniciativa conjunta impulsada por la Municipalidad de Tunuyán, el Honorable Concejo Deliberante, el Centro Regional de Hemoterapia y la Universidad Juan Agustín Maza.

La directora de la sede Valle de Uco de la Universidad Maza, Fernanda Figuls, destacó que la actividad busca consolidar el éxito alcanzado en la edición anterior, cuando la convocatoria logró una participación masiva: "El año pasado la respuesta de la comunidad fue excelente y por eso decidimos repetir la experiencia".

Así también confirmaron que recibirán a todos los donantes entre las 9:30 y las 12:30: "Invitamos a todos aquellos que puedan dedicar unos minutos de su tiempo para ayudar a otras personas que hoy necesitan sangre", expresó Figuls.

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Figuls también resaltó el trabajo de los estudiantes voluntarios de la universidad, quienes colaboran en la organización y difusión de la campaña, además de recordar que los interesados pueden inscribirse previamente a través de los formularios difundidos en las redes sociales o acercarse directamente al lugar de la colecta.

Por su parte, la directora de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Tunuyán, Carina Muñoz, brindó una serie de recomendaciones para quienes deseen participar. Entre ellas, destacó la importancia de haber descansado bien, desayunar, mantenerse hidratado, evitar el consumo de lácteos antes de concurrir, pesar más de 50 kilos y tener entre 16 y 65 años.

La funcionaria también recordó que quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones o intervenciones quirúrgicas deberán haber cumplido al menos seis meses desde esos procedimientos. Además, señaló que todas las personas serán evaluadas previamente por profesionales de la salud para determinar si se encuentran en condiciones de donar.

"Queremos recibir y acompañar a cada persona que se acerque. Donar sangre es un acto de amor y solidaridad que puede ayudar a salvar varias vidas. Incluso quienes no puedan donar en esta oportunidad quedarán registrados para futuras colectas", concluyó Muñoz.