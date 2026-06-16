16 de junio de 2026
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Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en junio de 2026, cuáles son las zonas más accesibles del Gran Mendoza y cómo evolucionaron los precios en el último año.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

 Por Soledad Maturano

Acceder a una vivienda en alquiler continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas familias mendocinas. Aunque la oferta de inmuebles muestra algunas variaciones respecto de meses anteriores, los valores siguen representando una porción significativa de los ingresos de los trabajadores.

Según los datos relevados por Inmodata, plataforma especializada en el mercado inmobiliario cuyo gestor es Andy Landa, durante junio se registró una disminución del 6% en la oferta de casas disponibles para alquiler, mientras que la oferta de departamentos aumentó un 6%.

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El precio promedio de una vivienda representa el 50% del salario de un empleado de comercio.

El precio promedio de una vivienda representa el 50% del salario de un empleado de comercio.

Más allá de esta dinámica, los precios continúan siendo elevados para gran parte de la población. Para dimensionar esta problemática, el informe revela que un alquiler promedio en la Ciudad de Mendoza representa el 50,16% del salario de un empleado de comercio.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en el Gran Mendoza

El relevamiento toma como referencia el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera. Se trata de valores estimativos que pueden variar según la ubicación, las características del inmueble y su estado de conservación.

Los precios promedio en junio de 2026 son los siguientes:

  • Guaymallén: $630.000
  • Godoy Cruz: $620.000
  • Ciudad de Mendoza: $600.000
  • Luján de Cuyo: $590.000
  • Maipú: $575.000
  • Las Heras: $540.000

La tendencia observada en los últimos meses se mantiene sin muchos cambios. Guaymallén continúa encabezando el ranking de los alquileres más caros del Gran Mendoza, mientras que Las Heras se posiciona como el departamento con los valores más accesibles.

Aumento de alquileres por encima de la inflación

El informe de Inmodata también permite observar cómo evolucionaron los precios en comparación con junio de 2025. En la mayoría de los casos, los incrementos favorecieron a los propietarios, dejando a los inquilinos frente a mayores dificultades para sostener el costo de la vivienda.

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Guaymallén lidera el ranking de precios más elevados por departamento.

Guaymallén lidera el ranking de precios más elevados por departamento.

Uno de los casos es Godoy Cruz. Mientras que en junio de 2025 el alquiler promedio se ubicaba en $430.000, actualmente alcanza los $620.000. Esto implica una variación interanual cercana al 44,2%, un incremento que supera en más de ocho puntos a la inflación acumulada durante el mismo período.

Una situación similar se observa en Guaymallén. Allí, el valor promedio pasó de $410.000 a $630.000, lo que representa una suba interanual del 53,7%. En este caso, la variación supera en más de 15 puntos a la inflación.

La excepción aparece en la Ciudad de Mendoza. Según el relevamiento, el alquiler promedio pasó de $460.000 en 2025 a $600.000 en 2026, lo que representa un incremento del 30,4%. Aunque se trata de una suba importante, se ubica alrededor de dos puntos por debajo de la inflación registrada en el mismo período.

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