16 de junio de 2026
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Sitio Andino
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Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Rodrigo Nuñez, jefe de Noticias de Sitio Andino falleció este martes tras luchar contra una dura enfermedad. Su legado permanecerá para siempre en la redacción.

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Por Redacción de SITIO ANDINO

Medios Andinos atraviesa por estas horas uno de los momentos más dolorosos de su historia. Con enorme tristeza, despedimos a nuestro jefe de Noticias, Rodrigo Nuñez, una pieza fundamental del medio y un compañero invaluable que durante 16 años formó parte de esta redacción, liderando con compromiso y profesionalismo al equipo de periodistas que hoy, y desde hace años, construye diariamente este diario.

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Rodrigo en la Fiesta de fin de a&ntilde;o de Sitio Andino.&nbsp;

Rodrigo en la Fiesta de fin de año de Sitio Andino.

Rodrigo nos dejó este martes, luego de luchar con enorme fortaleza durante un año contra una enfermedad. Su partida deja un vacío inmenso entre quienes compartimos con él incontables jornadas de trabajo, aprendizajes y desafíos. En medio del profundo dolor que hoy invade a todo Medios Andinos, quienes hacemos Sitio Andino queremos recordarlo como fue siempre.

Rodrigo, Soledad
Rodrigo junto a su amiga y compa&ntilde;era Soledad Blat en la redacci&oacute;n de Sitio Andino

Rodrigo junto a su amiga y compañera Soledad Blat en la redacción de Sitio Andino

Lo recordamos como el "Rodri" que abría el diario cada mañana, el que estaba presente los fines de semana, el que nunca dejaba de capacitarse para hacer un mejor periodismo, el que alentaba con pasión a su querido Boca Juniors y el que, día tras día, le ponía compromiso, responsabilidad y una enorme vocación al siempre difícil trabajo de prensa.

Nunca imaginamos tener que escribir estas palabras. Hoy nos toca despedir a un enorme periodista, a una mejor persona y, sobre todo, a un compañero que supo ganarse el cariño y el respeto de todos.

La familia Álvarez te agradece por tu compromiso, tu dedicación y todos estos años compartidos junto a nuestro diario. Gracias por haber sido parte de la historia de Sitio Andino.

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Rodrigo junto a sus compa&ntilde;eras Cecilia Zabala y Soledad Blat en la redacci&oacute;n de Sitio Andino.&nbsp;

Rodrigo junto a sus compañeras Cecilia Zabala y Soledad Blat en la redacción de Sitio Andino.

No solo la redacción de Sitio Andino lamenta su partida y despide a quien dedicó 16 años de su vida a esta empresa. Gran parte del periodismo de Mendoza también recuerda a un trabajador incansable, generoso y comprometido, que dejó una huella imborrable en cada lugar por el que pasó.

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Uno de los tantos momentos compartidos con Rodrigo en la redacci&oacute;n de Sitio Andino.&nbsp;

Uno de los tantos momentos compartidos con Rodrigo en la redacción de Sitio Andino.

Como parte inseparable de la historia de Medios Andinos, acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor.

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La familia de Sitio Andino celebrando fin de 2025 junto a Rodrigo.&nbsp;

La familia de Sitio Andino celebrando fin de 2025 junto a Rodrigo.

Te vamos a extrañar, Rodri querido. Tu lugar en esta redacción y en nuestros corazones será imposible de ocupar. Volá alto y seguí acompañándonos desde arriba.

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