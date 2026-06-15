La provincia de Mendoza recibió a casi 52 mil turistas durante el fin de semana largo y generó más de $11 mil millones

La provincia de Mendoza y una buena afluencia turística por el finde largo.

La provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el último fin de semana largo. Según datos del Observatorio Turístico del Emetur , cotejados con cifras de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), la provincia recibió 51.977 turistas entre el 13 y el 15 de junio , generando un impacto económico estimado en $11.206 millones .

La ocupación hotelera también mostró una evolución positiva: la semana previa al feriado registraba un promedio de reservas del 43% , mientras que durante el momento de mayor demanda, el porcentaje se elevó hasta el 54% , de acuerdo con distintas plataformas de reservas.

Desde AEHGA destacaron que los establecimientos de categorías intermedias fueron los más demandados.

“Los hoteles y cabañas de dos y tres estrellas mostraron una mayor reserva previa, sobre todo por parte de grupos de viajeros” , señalaron desde la entidad.

El fin de semana largo se desarrolló entre el viernes 13 y el lunes 15 de junio, en el marco del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya conmemoración fue incorporada al calendario nacional en 2016 mediante la Ley N.º 27.258.

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Un buen desempeño en turismo pese al contexto económico

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que el resultado obtenido es positivo teniendo en cuenta la duración del descanso, la situación económica y la cercanía de las vacaciones de invierno.

“Este año no es el caso de un feriado extendido de varios días, por lo cual su performance es buena considerando su duración, el contexto económico y la cercanía del receso escolar invernal. Hay que destacar que siempre estos fines de semana largos suman a la economía local. Estos tres días significaron un ingreso de más de 11 mil millones de pesos, que dinamizan el comercio turístico y en general”, afirmó.

Además, la funcionaria recordó que el próximo feriado nacional será el del 20 de junio, en homenaje a Manuel Belgrano, aunque este año caerá en sábado y no generará un nuevo fin de semana largo.

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Nieve, turistas brasileños y una agenda cargada de actividades en la provincia de Mendoza

Otro de los datos destacados del fin de semana fue la presencia de turistas extranjeros, especialmente provenientes de Brasil, una tendencia que se mantiene en los últimos años.

A esto se sumó una amplia oferta de actividades culturales y recreativas. Las tradicionales propuestas enogastronómicas convivieron con las primeras nevadas de la temporada.

En ese marco, Los Puquios inauguró oficialmente la temporada de nieve, mientras que Los Penitentes y Real del Pehuenche ofrecieron actividades de turismo activo y experiencias recreativas en la nieve.

Además, un relevamiento de la plataforma Despegar ubicó a Mendoza entre los destinos con mayor crecimiento en las búsquedas, impulsada por su oferta gastronómica, las bodegas y las propuestas de relax.

Mundial 2026: la provincia de Mendoza apuesta a la “Mansa Pasión”

El inicio del Mundial de fútbol también tuvo su impacto en la provincia. En el marco de la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”, el Emetur lanzó un Prode online gratuito que permite a mendocinos y turistas pronosticar resultados de los partidos y competir por experiencias turísticas en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa incluye un ranking general y premios vinculados a algunos de los principales atractivos mendocinos.

Además, se instalaron diversos fan points para seguir los encuentros, con transmisiones en vivo, degustaciones y promociones gastronómicas.

A la propuesta se suma la denominada “Mansoneta”, una camioneta ploteada con los colores de la Selección argentina que recorre la Ciudad de Mendoza y el sur provincial realizando actividades vinculadas a la campaña.

El Festival Provincial del Envero también fue protagonista

Otro de los eventos destacados del fin de semana fue la tercera edición del Festival Provincial del Envero, organizado por el Emetur, el Ministerio de Producción, la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen) y la Municipalidad de Lavalle.

El encuentro, desarrollado el 12 y 13 de junio en la Casa de la Cultura Juanita Vera, en Villa Tulumaya, reunió a productores, especialistas, turistas y vecinos en torno al universo del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

La programación incluyó jornadas técnicas, catas guiadas, clases de cocina, feria de artesanos, patio gastronómico y espectáculos artísticos, consolidando al festival como uno de los eventos más importantes para la promoción del oleoturismo y la identidad productiva de Mendoza.

Con estos números y una agenda cada vez más diversa, Mendoza mantiene un desempeño favorable dentro del panorama turístico nacional y se consolida como una de las opciones preferidas para disfrutar de una escapada en cualquier época del año.