16 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Grave accidente vial en Maipú: tres heridos

Tres personas resultaron heridas y quedaron internadas tras un grave accidente vial entre dos autos en Maipú.

Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrido durante la noche del lunes en Maipú dejó como saldo tres personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital Luis Lagomaggiore. El siniestro involucró a dos automóviles y culminó con uno de los vehículos volcado a varios metros del lugar del impacto.

El hecho se registró cerca de las 21.16 en la intersección de Ruta 20 y calle Serpa de Rodeo del Medio, Maipú. De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol Trend y una Ford Ecosport colisionaron violentamente, provocando que esta última terminara con las ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres ocupantes de los rodados sufrieron distintas lesiones y fueron asistidos por personal médico en el lugar antes de ser derivados a un centro asistencial de la Ciudad de Mendoza.

Cómo ocurrió el accidente vial en Maipú

Según la reconstrucción inicial realizada por los efectivos que trabajaron en la escena, el Volkswagen Gol Trend circulaba por Ruta 20 en dirección oeste-este cuando, al llegar al cruce con calle Serpa, chocó con una Ford Ecosport que avanzaba de sur a norte.

Accidente vial Maipú
Así quedó uno de los vehículos que protagonizó el accidente vial.

Así quedó uno de los vehículos que protagonizó el accidente vial.

La violencia de la colisión provocó que la Ecosport recorriera aproximadamente 30 metros por calle Serpa antes de quedar volcada sobre su techo.

Al mando del Volkswagen se encontraba Elías Simón Tirano Curzo, de 29 años, quien resultó ileso. Los controles realizados determinaron que no presentaba alcohol en sangre. En ese vehículo viajaban además Marcela Soledad Condori y Erica Tirano Curso. La primera sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al hospital Luis Lagomaggiore, mientras que la segunda no presentó lesiones.

Por su parte, la conductora de la Ford Ecosport, Verónica Inés Sánchez, sufrió politraumatismos leves y también fue derivada al hospital Luis Lagomaggiore. La misma medida se adoptó con su acompañante, Luciana Pintos, quien presentó lesiones de carácter leve.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los peritos de tránsito, quienes intentan establecer con precisión las responsabilidades en este nuevo accidente vial registrado en Maipú, una de las zonas con mayor circulación vehicular del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Cómo funciona la nueva herramienta que permitirá a los mendocinos filmar infracciones de tránsito

Terrible choque frontal en Luján: hay 9 heridos

Alcoholemia, educación o multas: qué falta para mejorar la seguridad vial

Camión perdió una rueda en el Acceso Este y un motociclista se salvó de milagro

Bomberos acudían a un incendio y chocaron con una moto: un joven está grave

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Luján: una niña murió al ser atropellada cuando iba a la escuela

Impactante accidente en Maipú: un motociclista murió tras chocar de frente

Lee además
Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo. 

Manejaba alcoholizado y volcó en Luján de Cuyo
Motociclista alcoholizado cruzó en rojo y chocó contra un auto en Guaymallén

Un motociclista chocó contra un auto en Guaymallén: cruzó en rojo y dio positivo en alcoholemia
LO QUE SE LEE AHORA
Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo. 

Manejaba alcoholizado y volcó en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación

Argentina se enfrenta con Argelia en el exigente Mundial 2026. EN VIVO

Se acabaron las palabras: la Scaloneta inicia su camino a la cuarta

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Una encuesta nacional destaca a Mendoza por el desempeño de dos intendentes y la imagen del gobernador

El dato político que favorece a Mendoza en la última encuesta nacional de imagen positiva de intendentes

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino