Grave accidente vial en Maipú: tres heridos

Un grave accidente vial ocurrido durante la noche del lunes en Maipú dejó como saldo tres personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital Luis Lagomaggiore . El siniestro involucró a dos automóviles y culminó con uno de los vehículos volcado a varios metros del lugar del impacto.

El hecho se registró cerca de las 21.16 en la intersección de Ruta 20 y calle Serpa de Rodeo del Medio, Maipú . De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación , un Volkswagen Gol Trend y una Ford Ecosport colisionaron violentamente , provocando que esta última terminara con las ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres ocupantes de los rodados sufrieron distintas lesiones y fueron asistidos por personal médico en el lugar antes de ser derivados a un centro asistencial de la Ciudad de Mendoza.

Según la reconstrucción inicial realizada por los efectivos que trabajaron en la escena, el Volkswagen Gol Trend circulaba por Ruta 20 en dirección oeste-este cuando, al llegar al cruce con calle Serpa, chocó con una Ford Ecosport que avanzaba de sur a norte.

Accidente vial Maipú Así quedó uno de los vehículos que protagonizó el accidente vial.

La violencia de la colisión provocó que la Ecosport recorriera aproximadamente 30 metros por calle Serpa antes de quedar volcada sobre su techo.

Al mando del Volkswagen se encontraba Elías Simón Tirano Curzo, de 29 años, quien resultó ileso. Los controles realizados determinaron que no presentaba alcohol en sangre. En ese vehículo viajaban además Marcela Soledad Condori y Erica Tirano Curso. La primera sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al hospital Luis Lagomaggiore, mientras que la segunda no presentó lesiones.

Por su parte, la conductora de la Ford Ecosport, Verónica Inés Sánchez, sufrió politraumatismos leves y también fue derivada al hospital Luis Lagomaggiore. La misma medida se adoptó con su acompañante, Luciana Pintos, quien presentó lesiones de carácter leve.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los peritos de tránsito, quienes intentan establecer con precisión las responsabilidades en este nuevo accidente vial registrado en Maipú, una de las zonas con mayor circulación vehicular del departamento.