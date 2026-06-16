Comerciantes de Malargüe buscan resistir con promociones y esfuerzo frente a la baja del consumo

El comercio de Malargüe atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años . Cierre de locales, caída en las ventas y cambios en los hábitos de consumo forman parte de una realidad que comerciantes locales describen con preocupación, aunque algunos sectores intentan sostener la actividad con estrategias y esfuerzo cotidiano .

La situación del comercio en Malargüe continúa generando señales de alerta . En lo que va de 2026, distintos rubros han evidenciado dificultades para sostener la actividad y varios locales decidieron cerrar sus puertas, una postal que se volvió visible especialmente sobre avenida San Martín, principal corredor comercial de la ciudad.

Desde distintos sectores, incluida la Cámara de Comercio de Malargüe local, coinciden en que el escenario económico modificó el comportamiento del consumidor y redujo considerablemente el movimiento comercial . Hoy, gran parte de las familias prioriza gastos esenciales y posterga compras vinculadas a indumentaria, calzado u otros bienes considerados no prioritarios.

La opinión de los comerciantes de Malargüe

En una recorrida realizada por SITIO ANDINO, comerciantes compartieron su mirada sobre el presente del sector. Manuel Rodríguez, con más de cuatro décadas dedicado a la venta de ropa y calzado, describió un panorama desafiante al decir que “el comercio está parado, los gastos se han triplicado y los bancos te asfixian”.

Rodríguez también señaló que el consumidor se volvió más cuidadoso al momento de gastar. Sin embargo, destacó una excepción durante el inicio del ciclo lectivo 2026, cuando la venta de prendas escolares mostró una recuperación respecto al año anterior. Según explicó, uno de los factores fue que los valores comenzaron a equipararse con los de Chile, destino habitual de compras para muchos malargüinos.

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Por su parte, Alejandro Buel, propietario de un comercio dedicado a la venta de indumentaria deportiva y ropa de abrigo, sostuvo que dentro de su rubro las ventas han logrado mantenerse relativamente estables, aunque reconoció que ello responde en gran medida al esfuerzo sostenido para sostener la actividad.

En diálogo con SITIO ANDINO, explicó que una de las estrategias ha sido mantener el local abierto de lunes a lunes y, en muchas ocasiones, extender los horarios de atención para acompañar la demanda y generar mayores oportunidades de venta.

WhatsApp Image 2026-06-16 at 06.23.00 Además, indicó que el comportamiento del consumo está muy ligado a las temporadas. En ese sentido, señaló que las ventas vinculadas al invierno o al verano permiten compensar la baja actividad que suele registrarse durante otros momentos del año.

Ventas de invierno

En la misma línea, Vidalia Cáceres, titular de un comercio de indumentaria, comentó que durante estos días comenzó a observarse un mayor movimiento comercial favorecido por el cambio de temporada y también por el impulso generado por las compras del Día del Padre.

No obstante, reconoció que el contexto continúa siendo complejo y que desde el sector deben implementar distintas herramientas para sostener el nivel de ventas. "La situación está delicada y buscamos que los clientes puedan seguir comprando”, expresó.

Entre las medidas adoptadas mencionó ajustes en precios que, en muchos casos, impactan directamente sobre el margen de ganancia del comercio. A ello suman promociones y descuentos de hasta el 15% para operaciones abonadas al contado y en efectivo.

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Preocupación por cierres de locales en Malargüe

Por último, Silvana Ferrero, integrante del directorio de la Cámara de Comercio de Malargüe, manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa el sector y remarcó que el cambio en los hábitos de consumo es evidente.

“La gente se está restringiendo y está gastando en cosas necesarias”, afirmó, al tiempo que lamentó el cierre de locales de distintos rubros. Señaló que detrás de cada comercio que baja sus persianas existen años de inversión, trabajo y esfuerzo, por lo que consideró necesario generar acciones conjuntas y analizar nuevas alternativas para evitar que la situación continúe profundizándose.