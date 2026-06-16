"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 16 al 19 de junio

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 16 al 19 de junio, el programa visitará los distintos departamentos.
Precios de la garrafa de 10 kg
$9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
$9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$10.000 en Malargüe, General Alvear y San Rafael.
Qué documentación se debe presentar
Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.
Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 16 al 19 de junio
Martes 16
GUAYMALLÉN
Rodeo de la Cruz. Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. 9:30.
Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. SUM Virgen del Milagro 792. 11:00.
Belgrano. Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. 12:00.
Belgrano. Barrio San Francisco de Asís. Manzana B, casa 23. 13:30.
LAS HERAS – USPALLATA
Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública, frente al cementerio. 10:00.
Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. 10:30.
Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. 11:00.
GODOY CRUZ
Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. 9:00.
Trapiche. Barrio Urundel. Los Renos s/n. 10:00.
San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C, oeste de Godoy Cruz. 11:00.
Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. 12:00.
Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. 13:00.
SAN CARLOS
Eugenio Bustos. Paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10:00.
Eugenio Bustos. El Indio. Predio Notamadera. 11:00.
Eugenio Bustos. Cobos y Libertad. 12:00.
SANTA ROSA
Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. 15:00.
Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. 15:30.
Las Catitas. Frente a la terminal. 16:00.
Las Catitas. Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. 16:30.
GENERAL ALVEAR
Ciudad. Contingencias Sociales. Pedro Molina y Entre Ríos. 9:00.
LUJÁN
Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada al barrio. 9:30.
Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de fútbol. 10:45.
Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. 12:00.
JUNÍN
Rodríguez Peña. SUM. 10:00.
Rodríguez Peña. Localidad El Topón. CIC. 11:00.
TUPUNGATO
La Arboleda. Playón. 10:00.
La Arboleda. Barrio El Progreso. 11:00.
MALARGÜE
Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. 8:30.
Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM. 10:30.
LA PAZ
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9:30.
La Menta. Refugio Noemí Frías. 11:30.
La Menta. Refugio frente a Pasarela. 12:15.
La Menta. Refugio Zabala. 12:45.
TUNUYÁN
Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y Reyna. Ex Cua Cua. 10:00.
La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11:00.
La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. 12:00.
La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. 12:45.
Miércoles 17
MAIPÚ
Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C, casa 4. 9:30.