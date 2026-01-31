31 de enero, Día Internacional del Mago: por qué se celebra hoy

mago (2) Todo sobre el Día Internacional del Mago que se celebra este 31 de enero Hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago Según diainternacionalde, la efeméride se celebra para rendir homenaje a San Juan Bosco, considerado el santo patrono de los magos. Nacido en Italia, Bosco se destacó por su habilidad para cautivar especialmente a los jóvenes, combinando magia, malabarismo y entretenimiento con su labor educativa y espiritual.

Esta fecha no solo recuerda su legado, sino que también busca valorar y reconocer la profesión de los magos. Gracias a su talento, estos artistas logran transportar al público a un mundo de fantasía, ilusión y creatividad, ofreciendo experiencias únicas.

Celebrar este día significa reivindicar la magia como arte, destacando la importancia de quienes dedican su vida a sorprender y emocionar a los demás mediante trucos, espectáculos y creatividad sin límites.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 31 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

