31 de enero de 2026
31 de enero, Día Internacional del Mago: por qué se celebra hoy

Cada 31 de enero, se conmemora el Día Internacional del Mago. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una efeméride creada para rendir homenaje al santo patrono de los magos. En esta nota, te contamos su origen, significado y todo lo que debés saber sobre esta celebración.

Hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago

Según diainternacionalde, la efeméride se celebra para rendir homenaje a San Juan Bosco, considerado el santo patrono de los magos. Nacido en Italia, Bosco se destacó por su habilidad para cautivar especialmente a los jóvenes, combinando magia, malabarismo y entretenimiento con su labor educativa y espiritual.

Esta fecha no solo recuerda su legado, sino que también busca valorar y reconocer la profesión de los magos. Gracias a su talento, estos artistas logran transportar al público a un mundo de fantasía, ilusión y creatividad, ofreciendo experiencias únicas.

Celebrar este día significa reivindicar la magia como arte, destacando la importancia de quienes dedican su vida a sorprender y emocionar a los demás mediante trucos, espectáculos y creatividad sin límites.

