Las Heras cumple 155 años: el histórico departamento de la gesta sanmartiniana

El 31 de enero de 1871, Las Heras quedó constituido como departamento de Mendoza, con una identidad marcada por su historia fundacional y su geografía diversa.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Las Heras celebra este 31 de enero un nuevo aniversario de su creación oficial como departamento de Mendoza. Se tratan de 155 años de historia atravesada por la gesta sanmartiniana, la fe, el trabajo rural y un crecimiento que lo convirtió en una de las zonas más relevantes del Gran Mendoza.

A 155 años de la fundación de Las Heras: historia y fundación

Mucho antes de su creación institucional, la región fue explorada por Francisco de Villagra, incluso antes de la fundación de la ciudad de Mendoza. La colonización comenzó formalmente en 1562, cuando el capitán Pedro de Ribas y su esposa, doña Lorenza Bustos, establecieron una chacra en la zona. Allí nació Pedro de Ribas y Bustos, considerado el primer mendocino nacido en este territorio, quien más tarde sería presbítero y misionero entre los pueblos originarios.

Ese primer asentamiento fue conocido como San Miguel de Panquehua, nombre que aún perdura en la identidad local y que corresponde al área donde hoy se asienta la ciudad de Las Heras y sus alrededores.

Con la llegada de los jesuitas a Mendoza en 1608, el territorio adquirió un fuerte impulso espiritual y social. La orden construyó una capilla dedicada a Nuestra Señora del Buen Viaje, además de una casa de ejercicios y un cementerio. Sin embargo, el devastador terremoto de 1861 destruyó estas edificaciones, que no volvieron a ser reconstruidas.

Durante los siglos posteriores, Las Heras se consolidó como una zona de grandes estancias, muchas de ellas otorgadas por Merced Real a familias influyentes, en su mayoría provenientes de Chile, como retribución por servicios prestados a la Corona española. Así surgieron establecimientos históricos como Uspallata, Villavicencio, El Challao, Canota, San Isidro y Los Papagallos.

cruce de los andes - 280127
Las Heras, el departamento que elegió San Martín para la campaña militar hacia Los Andes.

Las Heras, el departamento que elegió San Martín para la campaña militar hacia Los Andes.

Hacia mediados del siglo XVIII ya existían poblaciones estables como Canota, El Plumerillo, Uspallata y el Barrio de la Chimba, junto a capillas emblemáticas como San Miguel de Panquehua, hoy San Miguel Arcángel, San Pedro de Verona y la del Paramillo.

La organización política llegó en el siglo XIX. En 1846, bajo el gobierno provincial del general Pedro Pascual Segura, se crearon los llamados departamentos de campaña. El territorio actual de Las Heras quedó dividido entre el Primer y el Segundo Departamento de Campaña, con cabeceras en San Miguel de Panquehua y el Barrio de la Chimba, respectivamente.

El 18 de diciembre de 1869, la Legislatura provincial transformó esos espacios en dos subdelegaciones: Las Heras y Villeta. Finalmente, el 31 de enero de 1871, el gobernador Nicolás A. Villanueva decretó la unificación de ambas jurisdicciones. Así nació oficialmente el departamento de Las Heras, nombre elegido en homenaje al general Juan Gregorio de Las Heras, destacado militar de la Independencia y compañero de San Martín.

Fe, comunidad y una segunda celebración

Además de su aniversario institucional, Las Heras conmemora cada 29 de septiembre el día de su Santo Patrono, San Miguel Arcángel. En esa fecha, la comunidad se reúne para participar de celebraciones religiosas y actividades sociales que se han convertido en una de las tradiciones más convocantes del departamento.

Con información de la DGE.

