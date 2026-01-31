Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 1 de febrero

Este domingo 1 de febrero se llevará adelante el sorteo N° 1339 de Brinco , que tiene un pozo acumulado de 220 millones de pesos . El concurso se desarrollará a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1338 del 25 de enero , el pozo máximo quedó vacante , aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos ; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale .

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200 . La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39 .

El Brinco del 1 de febrero acumula un pozo de $220.000.000.

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos. Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos. Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos. Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar Este domingo 1 de febrero, el Brinco sortea un pozo millonario. Foto: Cristian Lozano

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.