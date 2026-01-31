31 de enero de 2026
Australian Open: Elena Rybakina dio el golpe y se consagró campeona en Melbourne

En un partido intenso de más de dos horas, la kazaja se impuso en tres sets y alcanzó el título del Australian Open por primera vez en Melbourne.

La tenista kazaja Elena Rybakina triunfó en el Australian Open.

Por Sitio Andino Deportes

La tenista kazaja Elena Rybakina (5°) dio el golpe y se quedó con el título en el Australian Open de tenis, el primer Grand Slam de la temporada, al imponerse en una gran final ante la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka.

Rybakina, que gracias a estas inolvidables semanas escalará hasta el tercer puesto del ranking WTA, se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4, luego de dos horas y 18 minutos de juego.

El Australian Open por primera vez en la historia para la kazaja

Rybakina logró consagrarse por primera vez en Australia y aumentó su cuenta personal en torneos grandes tras haberse coronado en Wimbledon 2022.

image

Sabalenka, en tanto, disputaba su cuarta final consecutiva en Melbourne y no pudo conseguir su tercer título en el torneo. Quedó en su palmarés personal con cuatro trofeos de Grand Slam.

El partido fue una reedición de la final que ambas disputaron en 2023. En aquella ocasión, Sabalenka ganó 4-6, 6-3 y 6-4.

El cara a cara entre ambas confirmó una rivalidad intensa y cambiante y Sabalenka sostiene una leve ventaja en el historial, con ocho victorias contra siete.

