29 de enero de 2026
Sitio Andino
Tenis: Zeballos cayó en semifinales y el Abierto de Australia se quedó sin argentinos

El primer Grand Slam de la temporada de tenis se quedó sin participación nacional. Qué sucedió.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Horacio Zeballos quedó eliminado en dobles de las semifinales del Abierto de Australia, marcando el final de la participación nacional en el primer Grand Slam de la temporada de tenis.

Junto al español Marcel Granollers, cayó ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-3 y 7-6(7), en un partido que se extendió por 1 hora y 38 minutos.

La pareja hispano-argentina, tercera preclasificada del torneo, tuvo una oportunidad clara para estirar la definición cuando dispuso de un set point en el segundo parcial, pero no logró capitalizarlo y terminó cediendo en el tiebreak.

El saque sólido de Harrison y Skupski y su efectividad en los puntos decisivos fueron determinantes para cerrar el encuentro en sets corridos. El primer set se inclinó rápidamente en favor del dúo anglo-estadounidense, que consiguió un quiebre clave a mitad del parcial y sostuvo la ventaja con autoridad.

La dupla del argentino y el español está consolidada.

Australia Open sin argentinos

Zeballos y Granollers tuvieron dificultades para contener el servicio rival y no lograron generar chances suficientes para revertir el desarrollo, lo que permitió a sus adversarios cerrar la manga por 6-3.

En el segundo set, el partido ganó en paridad y tensión. Zeballos y Granollers lograron un quiebre importante y llegaron a estar cerca de forzar un tercer set, pero no pudieron sostener la ventaja. El desenlace llegó en un tiebreak muy ajustado, donde Skupski mostró mayor templanza en los momentos decisivos para sellar el 7-6 (7) definitivo.

Pese a la derrota, la dupla Zeballos-Granollers continúa consolidada entre las mejores del circuito, con diez títulos en conjunto, incluidos el US Open y Roland Garros 2025, además de otras semifinales alcanzadas en Melbourne en 2022 y 2023.

En la final, Harrison y Skupski enfrentarán a los locales Jason Kubler y Marc Polmans, quienes buscarán el título ante su público en Melbourne Park.

