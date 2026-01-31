En busca de más ritmo, Lionel Messi se prepara para otro amistoso con Inter Miami

Por Sitio Andino Deportes







Este sábado, Lionel Messi y el Inter Miami CF disputarán su segundo amistoso de 2026, con el objetivo de ganar más ritmo de juego. En esta nota te contamos el rival, el horario del partido y cómo seguirlo en vivo.

Messi y Mascherano Todo sobre el amistoso del Inter Miami CF Lionel Messi juega un nuevo amistoso con Inter Miami El Inter Miami se prepara para un nuevo desafío en su gira por Sudamérica. Según información oficial, el equipo estadounidense enfrentará a Atlético Nacional este sábado a las 19:00 en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, en el marco de la Champions Tours, un torneo de amistosos que recorre distintos países del continente.

La primera parada de la gira fue en Lima, donde el Inter Miami sufrió una derrota por 3-0 ante Alianza Lima. Sin embargo, el foco de la atención estuvo puesto en la presencia de Lionel Messi, quien fue titular y contó con la compañia de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Posibles formaciones: Atlético Nacional: David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García, Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo, Marlos Moreno, Dairon Asprilla. DT: Diego Arias.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano. Todas aquellas personas que deseen seguir el partido en tiempo real podrán hacerlo a través de la plataforma One Football, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro.