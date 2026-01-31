31 de enero de 2026
Sitio Andino
En busca de más ritmo, Lionel Messi se prepara para otro amistoso con Inter Miami

Este sábado, Lionel Messi y el Inter Miami buscan ganar ritmo en su segundo amistoso de 2026. Enterate del rival, horario y cómo seguir el partido en vivo.

Este sábado, Lionel Messi y el Inter Miami CF disputarán su segundo amistoso de 2026, con el objetivo de ganar más ritmo de juego. En esta nota te contamos el rival, el horario del partido y cómo seguirlo en vivo.

Messi y Mascherano
Lionel Messi juega un nuevo amistoso con Inter Miami

El Inter Miami se prepara para un nuevo desafío en su gira por Sudamérica. Según información oficial, el equipo estadounidense enfrentará a Atlético Nacional este sábado a las 19:00 en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, en el marco de la Champions Tours, un torneo de amistosos que recorre distintos países del continente.

La primera parada de la gira fue en Lima, donde el Inter Miami sufrió una derrota por 3-0 ante Alianza Lima. Sin embargo, el foco de la atención estuvo puesto en la presencia de Lionel Messi, quien fue titular y contó con la compañia de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Posibles formaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García, Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo, Marlos Moreno, Dairon Asprilla. DT: Diego Arias.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Todas aquellas personas que deseen seguir el partido en tiempo real podrán hacerlo a través de la plataforma One Football, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro.

