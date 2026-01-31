El Club Atlético Vélez Sarsfield negocia la venta parcial de Maher Carrizo al Ajax de Ámsterdam

Maher Carrizo del Club Atlético Vélez Sarsfield a Europa.

El “Fortín” vendería el 50% de su pase en 7 millones de euros y habrá una cláusula de compra de 6 millones de la moneda europea por el otro 50%.

Desde el Amalfitani, rechazaron el primer acercamiento, pero no de manera definitiva sino que respondieron con una contrapropuesta, conscientes del valor del futbolista y de la proyección que le ven a corto y mediano plazo. En Liniers consideran que el monto inicial es un punto de partida, pero entienden que la operación puede escalar si Ajax decide avanzar con mayor decisión.

El traspaso del Club Atlético Vélez Sarsfield al fútbol holandés se produciría en las próximas horas Si Ajax se estira un poco más, la operación se cerraría en las próximas horas y el equipo neerlandés tendrá la opción de comprar un 40% más en una cifra cercana a los seis millones de la moneda estadounidense. Así, Vélez se quedaría con el 10% restante.

Un dato clave es la postura del jugador. Carrizo dio el visto bueno para que las negociaciones continúen, ratificando su deseo de dar el salto al fútbol europeo, algo que ya había manifestado durante este mercado de pases. El delantero ya tendría acordado su contrato, que sería por cinco años.