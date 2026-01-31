31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Transferencia millonaria

El Club Atlético Vélez Sarsfield negocia la venta parcial de Maher Carrizo al Ajax de Ámsterdam

El Club Atlético Vélez Sarsfield podría vender el 50% del pase por 7 millones de euros y conservar un porcentaje del futbolista para futuras operaciones.

Maher Carrizo del Club Atlético Vélez Sarsfield a Europa.

Maher Carrizo del Club Atlético Vélez Sarsfield a Europa.

El “Fortín” vendería el 50% de su pase en 7 millones de euros y habrá una cláusula de compra de 6 millones de la moneda europea por el otro 50%.

Lee además
La tenista kazaja Elena Rybakina triunfó en el Australian Open.
Tenis

Australian Open: Elena Rybakina dio el golpe y se consagró campeona en Melbourne
Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate
Duelo en el fútbol

Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate

Desde el Amalfitani, rechazaron el primer acercamiento, pero no de manera definitiva sino que respondieron con una contrapropuesta, conscientes del valor del futbolista y de la proyección que le ven a corto y mediano plazo. En Liniers consideran que el monto inicial es un punto de partida, pero entienden que la operación puede escalar si Ajax decide avanzar con mayor decisión.

El traspaso del Club Atlético Vélez Sarsfield al fútbol holandés se produciría en las próximas horas

Si Ajax se estira un poco más, la operación se cerraría en las próximas horas y el equipo neerlandés tendrá la opción de comprar un 40% más en una cifra cercana a los seis millones de la moneda estadounidense. Así, Vélez se quedaría con el 10% restante.

Un dato clave es la postura del jugador. Carrizo dio el visto bueno para que las negociaciones continúen, ratificando su deseo de dar el salto al fútbol europeo, algo que ya había manifestado durante este mercado de pases. El delantero ya tendría acordado su contrato, que sería por cinco años.

Temas
Seguí leyendo

Un argentino hizo historia y se consagró en el Australian Open

Carlos Alcaraz deslumbró con su magia y logró un histórico pase a la final del Abierto de Australia

Video: Agostina Vietti ganó en Francia y marcó un hito en el esquí sudamericano

Zeballos cayó en semifinales y el Abierto de Australia se quedó sin argentinos

Franco Colapinto habló de su rendimiento con Alpine y lo que espera para la F1 2026

El Australian Open tiene su final femenina confirmada

Boca no pudo con Estudiantes que se quedó con una contundente victoria

River festejó gracias a Juanfer: doblete y victoria ante Gimnasia LP

LO QUE SE LEE AHORA
La tenista kazaja Elena Rybakina triunfó en el Australian Open.
Tenis

Australian Open: Elena Rybakina dio el golpe y se consagró campeona en Melbourne

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall