Triunfo argentino en la nieve: Agostina Vietti ganó en Francia y marcó un hito en el esquí sudamericano

Por Sitio Andino Deportes







Agostina Vietti hizo historia en la nieve y llevó a la Argentina a lo más alto del esquí extremo mundial. La esquiadora nacida en San Martín de los Andes ganó la segunda fecha del Freeride World Tour en Val Thorens, Francia, y se convirtió en la primera mujer sudamericana en triunfar en una etapa del circuito más importante del mundo fuera de pista.

Con una bajada sólida, técnica y veloz, Vietti alcanzó un puntaje de 77,33 y sorprendió al público europeo, consolidando su gran presente tras el cuarto puesto logrado en la primera fecha en España.

El logro fue celebrado tanto por el público europeo como por su equipo de trabajo, que la acompañó en Val Thorens. Con este resultado, la argentina continuará su preparación para las dos fechas restantes del tour, que se desarrollarán en Georgia (del 22 al 28 de febrero) y en Austria (del 5 al 10 de marzo). De mantener este nivel, accederá a las finales del circuito, previstas para fines de marzo y principios de abril en Alaska y Suiza.

Embed #Deportes | Agostina Vietti hizo historia en la nieve y llevó a la Argentina a lo más alto del esquí extremo mundial. pic.twitter.com/yIRahQ500C — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 30, 2026 Vietti, el esquí y el festejo La joven celebró su logro a través de una publicación en redes sociales: "Todavía no lo puedo poner en palabras. Nunca hubiera imaginado llegar hasta acá, ni que algo así me podía pasar a mí. Muy agradecida de estar viviendo esto, de conocer lugares increíbles y de seguir aprendiendo cada día", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agostina Vietti (@agosvietti)

Compartí la nota:







