Carlos Alcaraz deslumbró con su magia y logró un histórico pase a la final del Abierto de Australia

Recientemente, Carlos Alcaraz logró un histórico triunfo en cinco sets frente al alemán Alexander Zverev y avanzó a la gran final del Abierto de Australia , el primer Grand Slam del año. A continuación, te contamos todos los detalles de este atrapante partido.

Carlos Alcaraz, en busca de su séptimo título de Grand Slam, consiguió un histórico triunfo ante Alexander Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de un partido lleno de tensión y dramatismo , según Noticias Argentinas.

El español arrancó sólido y se quedó con el primer set 6-4 gracias a un único quiebre . En la segunda manga, Zverev levantó su nivel e incluso tuvo saque para set, pero Alcaraz reaccionó en los momentos clave , recuperó el quiebre y ganó el tie-break.

El partido se volvió más dramático cuando los calambres comenzaron a afectar a Alcaraz, quien incluso consideró retirarse. En un momento tenso, solicitó atención médica y Zverev explotó: “ ¿Cómo dejás que le traten por unos calambres? Esto es una mierda, los protegen todo el tiempo ”.

Aprovechando la merma física de Alcaraz, Zverev igualó el encuentro tras ganar los tie-breaks del tercer y cuarto set, llevando el duelo a un último set electrizante. En la definición, Zverev logró un quiebre y llegó a sacar 5-4 para partido, pero Alcaraz protagonizó una remontada épica con dos quiebres consecutivos, asegurando la victoria y su pase a la gran final del Abierto de Australia.

