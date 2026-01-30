30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Duelo en el fútbol

Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate

River Plate despide a su presidente honorario. Alfredo Davicce falleció a los 96 años dejando un legado de títulos y transformación institucional para el club.

Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate

Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate

Por Sitio Andino Deportes

El fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alfredo Davicce, figura emblemática de River Plate. El histórico dirigente murió a los 96 años de edad, dejando una huella imborrable en la institución de Núñez, donde ejerció la presidencia durante dos mandatos consecutivos, logrando una de las eras más exitosas deportivamente.

Una gestión dorada en River Plate

Davicce asumió la conducción del club en diciembre de 1989 y se mantuvo en el sillón presidencial hasta 1997. Durante su fructífera gestión, el primer equipo cosechó nueve títulos oficiales, incluyendo la inolvidable Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997. Su mandato no solo se destacó por los laureles deportivos, sino también por una profunda transformación edilicia que incluyó la creación del centro educativo, el estacionamiento y el microestadio.

Lee además
River festejó gracias a Juanfer: doblete y victoria ante Gimnasia LP
2 a 0

River festejó gracias a Juanfer: doblete y victoria ante Gimnasia LP
Sitio Andino y Andesmar te llevan al show de Bad Bunny en River: cómo participar
Oportunidad

Sitio Andino y Andesmar te llevan al show de Bad Bunny en River: cómo participar
image
Alfredo Davicce, el presidente más ganador del Clun Atlético River Plate

Alfredo Davicce, el presidente más ganador del Clun Atlético River Plate

Los logros obtenidos bajo su presidencia fueron:

  • Cinco torneos Apertura (1991, 1993, 1994, 1996 y 1997).
  • Torneo Clausura 1997 (alcanzando el cuarto tricampeonato de la historia del club).
  • Copa Libertadores de América 1996.
  • Supercopa Sudamericana 1997.
  • Modernización de la infraestructura en el predio del Monumental.

Bajo su ala, ídolos de la talla de Enzo Francescoli, Ariel Ortega y un joven Marcelo Gallardo brillaron intensamente en el campo de juego. Davicce ocupó luego el cargo de vicepresidente segundo entre 1997 y 2001, acompañando la gestión de David Pintado, manteniendo siempre una línea de conducción que llevó al club a la cima del continente. Su figura era tan respetada que ostentaba el título de Presidente Honorario hasta el último de sus días.

Alfredo Davicce de jóven
El Club Atlético River Plate despide a Alfredo Davicce

El Club Atlético River Plate despide a Alfredo Davicce

El recuerdo de la Copa Centenario

Curiosamente, su deceso se produjo en una fecha con gran carga simbólica para el fútbol platense. Un 30 de enero, pero de 1994, Davicce era el presidente del conjunto millonario que cayó derrotado en la final de la histórica Copa Centenario ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Aquel encuentro, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque, terminó 3 a 1 a favor del Lobo y hoy se celebra justamente su 32° aniversario.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del club de Núñez expresaron su profundo pesar y enviaron sentidas condolencias a sus familiares. Davicce será recordado por haber recuperado la gloria internacional para la banda roja después de una década de sequía fuera de las fronteras nacionales, consolidando un modelo que equilibró el éxito en la cancha con el crecimiento patrimonial permanente.

Temas
Seguí leyendo

Lejos del Monumental, River inició el Apertura con una victoria ante Barracas

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate

Un argentino hizo historia y se consagró en el Australian Open

Carlos Alcaraz deslumbró con su magia y logró un histórico pase a la final del Abierto de Australia

Video: Agostina Vietti ganó en Francia y marcó un hito en el esquí sudamericano

Zeballos cayó en semifinales y el Abierto de Australia se quedó sin argentinos

Franco Colapinto habló de su rendimiento con Alpine y lo que espera para la F1 2026

El Australian Open tiene su final femenina confirmada

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Fernández y Tokito Oda, tras la consagración en Australian Open. 
tenis

Un argentino hizo historia y se consagró en el Australian Open

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero