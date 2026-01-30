Adiós a una leyenda: murió Alfredo Davicce, el presidente más ganador de River Plate

El fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alfredo Davicce, figura emblemática de River Plate . El histórico dirigente murió a los 96 años de edad, dejando una huella imborrable en la institución de Núñez, donde ejerció la presidencia durante dos mandatos consecutivos, logrando una de las eras más exitosas deportivamente.

Davicce asumió la conducción del club en diciembre de 1989 y se mantuvo en el sillón presidencial hasta 1997. Durante su fructífera gestión, el primer equipo cosechó nueve títulos oficiales, incluyendo la inolvidable Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997. Su mandato no solo se destacó por los laureles deportivos, sino también por una profunda transformación edilicia que incluyó la creación del centro educativo, el estacionamiento y el microestadio.

Bajo su ala, ídolos de la talla de Enzo Francescoli, Ariel Ortega y un joven Marcelo Gallardo brillaron intensamente en el campo de juego. Davicce ocupó luego el cargo de vicepresidente segundo entre 1997 y 2001, acompañando la gestión de David Pintado, manteniendo siempre una línea de conducción que llevó al club a la cima del continente. Su figura era tan respetada que ostentaba el título de Presidente Honorario hasta el último de sus días.

Alfredo Davicce de jóven El Club Atlético River Plate despide a Alfredo Davicce

El recuerdo de la Copa Centenario

Curiosamente, su deceso se produjo en una fecha con gran carga simbólica para el fútbol platense. Un 30 de enero, pero de 1994, Davicce era el presidente del conjunto millonario que cayó derrotado en la final de la histórica Copa Centenario ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Aquel encuentro, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque, terminó 3 a 1 a favor del Lobo y hoy se celebra justamente su 32° aniversario.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del club de Núñez expresaron su profundo pesar y enviaron sentidas condolencias a sus familiares. Davicce será recordado por haber recuperado la gloria internacional para la banda roja después de una década de sequía fuera de las fronteras nacionales, consolidando un modelo que equilibró el éxito en la cancha con el crecimiento patrimonial permanente.