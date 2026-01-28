River Plate recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental: horario y dónde verlo Foto: Archivo

El partido será transmitido por TNT Sports, y los momentos más destacados también podrán verse en Sitio Andino.

River y Gimnasia LP chocan en el Monumental: cómo llegan En su estreno en casa, el Millonario llega tras una victoria ajustada en el debut, luego de imponerse por 1 a 0 ante Barracas Central, con gol de Gonzalo Montiel. Con varias incorporaciones recientes, como Aníbal Moreno, y el rumor de la posible llegada de Kendry Páez, Marcelo Gallardo buscará mejorar el rendimiento del equipo y regalarle otra alegría a su gente, en un contexto marcado además por el anuncio de la ampliación del Monumental, que alcanzará cerca de 100 mil espectadores.

Del otro lado, el Lobo de La Plata también llega en buen momento y con confianza, tras vencer 2 a 1 a Racing como visitante. Actualmente ubicado en los primeros puestos de la Zona B, el conjunto platense apunta a pelear por la clasificación a torneos internacionales, sin descuidar su participación en la Copa Argentina, donde debutará ante Atlético Camioneros.

Cuándo y contra quién vuelve a jugar River El próximo compromiso del Millonario será frente a Rosario Central, por la tercera fecha del torneo. El partido se disputará el 1 de febrero, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito.