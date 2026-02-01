Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Carlos Alcaraz y un torneo sin fisuras El joven español tuvo un andar arrollador a lo largo del torneo, ganando en sets corridos desde la primera ronda hasta cuartos de final, y recién en semifinales batalló hasta el quinto set contra Alexander Zverev, N°3 del mundo. Alcaraz ganó los dos primeros, pero luego sufrió un calambre que le permitió al alemán igualar el partido, aunque en el quinto set se repuso y terminó ganando el partido.

Una final inolvidable con un Carlos Alcaraz invencible Australia ya tiene un nuevo rey y se llama Carlos Alcaraz. El único grande que le faltaba en su haber ya está en posesión del español. Fue tras un duelo entre dos titanes, donde Djokovic arrancó la final volando sobre la pista de Melbourne para llevarse el primer set.

image Ese ímpetu inicial quedó contrarrestado por el español en la segunda manga, tras una lectura rápida del partido. A partir de ese momento, Alcaraz brilló, desplegando todo su repertorio de golpes para llevarse los dos siguientes sets y poner la última piedra en el cuarto. Carlitos plantó la bandera en Melbourne con un sólido 3-1 y arranca la temporada con el primer grande del año.