Multas más altas: cuánto suben las sanciones tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional avanzó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Inocencia Fiscal , una norma que introduce un fuerte incremento en el valor de las multas aplicables a quienes incumplan determinados procedimientos tributarios .

La actualización impacta sobre sanciones vinculadas, entre otras cuestiones, a la omisión en la presentación de declaraciones juradas , las declaraciones informativas , los incumplimientos de deberes formales y la falta de información sobre operaciones con el exterior . El alcance de la medida comprende tanto a personas humanas como a personas jurídicas .

Según informó El Economista, los nuevos valores implican aumentos que pueden llegar a ser hasta 1.100 veces superiores a los montos vigentes hasta ahora.

La ley establece una actualización integral del régimen sancionatorio, con subas especialmente relevantes en las multas vinculadas a declaraciones omitidas y a incumplimientos formales , áreas que hasta ahora registraban valores ampliamente desactualizados.

A continuación, el detalle de las principales sanciones, con la comparación entre los montos anteriores y los actuales tras la entrada en vigencia de la norma:

Omisión de presentación de declaraciones juradas (personas humanas) : antes $200 / ahora $220.000 .

: antes / ahora . Omisión de presentación de declaraciones juradas (personas jurídicas) : antes $400 / ahora $440.000 .

: antes / ahora . Omisión de declaraciones juradas informativas (personas humanas) : antes $5.000 / ahora $5.000.000 .

: antes / ahora . Omisión de declaraciones juradas informativas (personas jurídicas) : antes $10.000 / ahora $10.000.000 .

: antes / ahora . Omisión de declaraciones informativas sobre transacciones con sujetos del exterior (personas humanas) : antes $10.000 / ahora $11.000.000 .

: antes / ahora . Omisión de declaraciones informativas sobre transacciones con sujetos del exterior (personas jurídicas) : antes $20.000 / ahora $22.000.000 .

: antes / ahora . Incumplimientos generales de deberes formales : antes $150 a $2.500 / ahora $150.000 a $2.500.000 .

: antes / ahora . Incumplimientos agravados de deberes formales : antes $45.000 / ahora $35.000.000 .

: antes / ahora . Incumplimiento de requerimientos de ARCA : antes $500 a $45.000 / ahora $500.000 a $35.000.000 .

: antes / ahora . Valor mínimo de bienes y servicios para aplicar la sanción de clausura: antes $10 / ahora $20.000.

Desde cuándo rigen los nuevos valores

Los nuevos montos comenzaron a regir a partir del 2 de enero de 2026 y forman parte de los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal sobre la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal.