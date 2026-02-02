2 de febrero de 2026
Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

Este martes comenzará la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores, el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica.

Flamengo fue el último campeón de la Copa Conmebol Libertadores.&nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Conmebol Libertadores 2026, el torneo de fútbol más importante a nivel clubes en Sudamérica, comenzará este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia previa del certamen, etapa que tiene a Argentinos Juniors expectante para saber cuál será su rival en la Fase 2, con el objetivo de clasificar a la etapa de grupos, donde ya están Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanus, Platense y el Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos.

Cabe recordar que el próximo 18 de marzo se sortearán los grupos, día en el que la Lepra conocerá a sus rivales en su primera participación en el torneo internacional.

El primer encuentro de esta etapa será el martes 3 de febrero, cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el duelo correspondiente a la serie E1. El ganador avanzará a la Fase 2 y se sumará a los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.

La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios. Luego, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.

