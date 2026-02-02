Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

La Copa Conmebol Libertadores 2026, el torneo de fútbol más importante a nivel clubes en Sudamérica, comenzará este martes con el inicio de la Fase 1 , la primera instancia previa del certamen, etapa que tiene a Argentinos Juniors expectante para saber cuál será su rival en la Fase 2, con el objetivo de clasificar a la etapa de grupos, donde ya están Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanus, Platense y el Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos.

En la Bombonera Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

Cabe recordar que el próximo 18 de marzo se sortearán los grupos , día en el que la Lepra conocerá a sus rivales en su primera participación en el torneo internacional.

El primer encuentro de esta etapa será el martes 3 de febrero , cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el duelo correspondiente a la serie E1. El ganador avanzará a la Fase 2 y se sumará a los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.

La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios. Luego, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.