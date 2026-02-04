4 de febrero de 2026
Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento

Independiente Rivadavia se hizo fuerte ante su gente y venció 2-1 a Sarmiento en el Gargantini. Te contamos todos los detalles del partido.

Este martes, el Club Sportivo Independiente Rivadavia superó 2 a 1 a Sarmiento en el Bautista Gargantini, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota repasamos algunos de los datos más destacados que dejó el triunfo de la Lepra ante su gente.

Los detalles del encuentro entre Independiente Rivadavia y Sarmiento

Independiente Rivadavia afrontó el encuentro con una de sus figuras más importantes en el once inicial: Sebastián Villa. A pesar de no haber realizado la pretemporada completa, el jugador fue titular y se mantuvo en cancha durante todo el partido.

El desarrollo del primer tiempo mostró a la Lepra decidida a imponer condiciones desde el arranque. A los 21 minutos, tras un tiro de esquina, la pelota quedó suelta en el área y Fabrizio Sartori aprovechó el rebote para marcar el 1-0. Con la ventaja a su favor, el conjunto mendocino controló a su rival.

En el complemento, el equipo dirigido por Alfredo Berti mantuvo la intensidad y logró ampliar la diferencia. Alejo Osella anticipó con gran lectura una jugada ofensiva y definió con precisión para establecer el 2-0. Sarmiento buscó reaccionar y, cerca del final, Junior Marabel encontró el descuento que le puso suspenso al cierre del partido, aunque no alcanzó para cambiar el resultado.

Con esta victoria, el Azul del Parque sumó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2026 y se mantiene como líder de la tabla con puntaje ideal. En la próxima fecha, la Lepra tendrá una dura prueba como visitante frente al recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro programado para el lunes a las 21.30.

