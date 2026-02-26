Cambian jefaturas y refuerzan la seguridad interna en Almafuerte tras el intento de fuga

El proceso se desarrolla bajo "estricta confidencialidad" Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En este sentido, precisaron que las modificaciones no implican conclusiones anticipadas, sino que forman parte de un esquema de resguardo institucional destinado a garantizar la seguridad interna del establecimiento, preservar eventuales evidencias y asegurar la transparencia de la investigación en curso.

fuga, almafuerte, cárcel En paralelo, se avanza con pruebas técnicas para la activación del sistema de cámaras de videovigilancia Foto: Prensa Gobierno de Mendoza En paralelo, se avanza con pruebas técnicas para la activación del sistema de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de que quede plenamente operativo de manera inmediata. La puesta en funcionamiento integral del sistema permitirá reforzar el monitoreo en uno de los sectores de mayor perfil de seguridad dentro del penal.

La investigación continúa tanto en relación con los internos involucrados en la maniobra frustrada como en el plano interno del propio Servicio Penitenciario. Mientras no haya definiciones concluyentes, las autoridades sostienen que las medidas adoptadas buscan fortalecer los controles y blindar el funcionamiento institucional.

Cuál es la situación de los siete presos Como medida inmediata, los siete internos fueron trasladados a un régimen de aislamiento estricto por 60 días e incorporados al sistema de muy alto perfil. plan de fuga almafuerte Los siete internos fueron trasladados a un régimen de aislamiento estricto por 60 días Según explicó la funcionaria, permanecerán en celdas individuales, sin contacto personal, y el aislamiento podrá prorrogarse si las circunstancias lo requieren. Durante este período, se profundizarán las tareas investigativas para determinar si hubo otros detenidos implicados en el plan.

