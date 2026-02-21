Qué hacer ante una descarga eléctrica: la guía vital para salvar una vida y proteger la tuya

Recibir una descarga de electricidad es una situación límite donde los músculos se contraen de forma involuntaria y violenta. En esos segundos cruciales, mantener la cabeza fría es la única herramienta para sobrevivir y lograr desprenderse de la fuente de energía antes de que el daño sea permanente e irreversible para tu salud física y mental.

Cuando la corriente recorre el cuerpo, se produce un fenómeno llamado "tetanización", que impide que la persona pueda soltar el objeto electrificado. Por este motivo, es vital conocer maniobras físicas que permitan romper el contacto usando la fuerza de los músculos grandes o el propio peso corporal.

Si ves a alguien sufriendo una descarga, lo primero que tenés que hacer es no tocarlo bajo ninguna circunstancia. El cuerpo humano es un excelente conductor y podrías quedar "pegado" vos también, agravando la situación de forma inmediata y peligrosa.

Buscá rápidamente el tablero principal y cortá la llave general de luz para interrumpir el flujo de corriente en toda la casa. Si no podés acceder al tablero, intentá separar a la víctima usando un elemento de madera o plástico seco que no conduzca la energía.

Qué hacer si sufrís una descarga de electricidad

Cuando recibís una descarga, la electricidad hace que tus músculos se contraigan (se flexionen) involuntariamente. Si tenés el cable en la mano, no podés "decidir" abrirla porque tus dedos se cierran con fuerza; en cambio, intentá usar el peso de tu propio cuerpo para dejarte caer con fuerza y despegarte.

Otra técnica efectiva, si estás cerca de una pared, es dar un empujón fuerte con las piernas (una "patada" de apoyo) contra la superficie para proyectar tu cuerpo lejos de la fuente. Al usar la fuerza de los muslos, que es muy superior a la de los brazos, tenés más chances de romper el circuito eléctrico.

electrocutado Electricidad | Es fundamental la atención médica si se sufrió una descarga eléctrica

En caso de que logres liberarte, mantené la calma y no intentes reincorporarte de inmediato. Respirá profundo y gritá pidiendo ayuda para que alguien pueda asistirte y llamar a una ambulancia, ya que el impacto de la electricidad puede afectar tu ritmo cardíaco sin que te des cuenta.

Protocolo de seguridad post-descarga

Una vez que logres liberarte, o liberar a la persona que sufrió la descarga eléctrica, es fundamental no intentar caminar ni realizar esfuerzos físicos inmediatos. Lo mejor es sentarse o recostarse. Inmediatamente pedí ayuda, ya que el paso de la corriente puede generar arritmias cardíacas que no se sienten en el momento del impacto inicial.

Es por esto que se requiere la consulta en una guardia médica para realizar un electrocardiograma. Muchas veces, los daños internos por electricidad son silenciosos y sólo un profesional de la salud puede descartar riesgos mayores tras un accidente de este tipo.

disyuntor La mejor manera de gestionar una descarga eléctrica, es prevenir

Prevención y cuidado en la provincia de Mendoza

La mejor defensa siempre será la prevención, revisando que las instalaciones de tu casa cuenten con disyuntor y descarga a tierra en condiciones. Nunca manipules térmicas o enchufes si estás descalzo sobre superficies húmedas, una situación muy común en patios o lavaderos.

Mantener los cables ordenados y protegidos, especialmente si hay niños o mascotas en el hogar, reduce drásticamente las posibilidades de una tragedia. La seguridad eléctrica no es un gasto, es una inversión necesaria para la tranquilidad de toda tu familia durante todo el año.