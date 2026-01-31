Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió con un anuncio relacionado con MasterChef Celebrity Argentina. Más allá de la noticia, el foco estuvo puesto en un supuesto “palito” hacia la China Suárez, que no pasó desapercibido y generó polémica en redes sociales.

El anuncio de Wanda Nara que encendió la polémica y apuntó a la China Suárez La llegada de La hija del fuego: la venganza de la bastarda a la pantalla de Eltrece alteró la competencia televisiva del verano. La ficción protagonizada por la China Suárez, estrenada en Disney+ en noviembre pasado, impulsó a Telefe a mover sus fichas con MasterChef Celebrity.

Para dar pelea directa, el canal decidió adelantar el horario del reality y promocionarlo con una campaña cargada de picardía. En el spot, Wanda Nara lanza una frase que no pasó inadvertida: “El verdadero fuego está en MasterChef”, en clara alusión a la serie.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Así como la jefa lo dijo Se viene una gala de eliminación MUY picante Este lunes #MasterchefCelebrity a las 21.30hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe " View this post on Instagram La expresión fue interpretada por muchos como un palito directo a la China Suárez. La promo se completa con el anuncio de la gala de eliminación y el nuevo horario especial de las 21:30, pensado para competir cara a cara con su histórico rival.

