Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

31 de enero de 2026
Sitio Andino
Polémica

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity. Pero un supuesto palito a la China Suárez encendió la polémica y explotó en redes.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió con un anuncio relacionado con MasterChef Celebrity Argentina. Más allá de la noticia, el foco estuvo puesto en un supuesto “palito” hacia la China Suárez, que no pasó desapercibido y generó polémica en redes sociales.

El anuncio de Wanda Nara que encendió la polémica y apuntó a la China Suárez

La llegada de La hija del fuego: la venganza de la bastarda a la pantalla de Eltrece alteró la competencia televisiva del verano. La ficción protagonizada por la China Suárez, estrenada en Disney+ en noviembre pasado, impulsó a Telefe a mover sus fichas con MasterChef Celebrity.

Para dar pelea directa, el canal decidió adelantar el horario del reality y promocionarlo con una campaña cargada de picardía. En el spot, Wanda Nara lanza una frase que no pasó inadvertida: “El verdadero fuego está en MasterChef”, en clara alusión a la serie.

View this post on Instagram

La expresión fue interpretada por muchos como un palito directo a la China Suárez. La promo se completa con el anuncio de la gala de eliminación y el nuevo horario especial de las 21:30, pensado para competir cara a cara con su histórico rival.

