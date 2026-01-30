Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025 Durante una nueva gala de MasterChef Celebrity, los participantes afrontaron un exigente desafío: preparar un risotto bajo la atenta guía y los consejos del chef Donato De Santis.

Tras probar cada plato, el jurado distinguió a Sofía “La Reini” Gonet con la medalla de oro y a Agustín “Cachete” Sierra con la de plata. Se destacaron el risotto de hongos con champagne, manteca de caviar y mejillones de Gonet, y el risotto de frutos de mar presentado por Sierra.

Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra recibieron las medallas en MasterChef Celebrity Sin embargo, la noche no fue favorable para todos. Andy Chango no logró convencer al jurado con su plato, fue señalado entre los desempeños más flojos de la jornada y, como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Andy Chango Andy Chango recibió el delantal negro