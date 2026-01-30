30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Noche desafiante

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity, dos participantes se llevaron las medallas, mientras otro recibió el delantal negro y quedó en riesgo en el reality. Mirá los detalles.

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

Durante una nueva gala de MasterChef Celebrity, los participantes afrontaron un exigente desafío: preparar un risotto bajo la atenta guía y los consejos del chef Donato De Santis.

Lee además
Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio video
Insólito

Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio
MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala video
Salvados

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala

Tras probar cada plato, el jurado distinguió a Sofía “La Reini” Gonet con la medalla de oro y a Agustín “Cachete” Sierra con la de plata. Se destacaron el risotto de hongos con champagne, manteca de caviar y mejillones de Gonet, y el risotto de frutos de mar presentado por Sierra.

Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra
Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra recibieron las medallas en MasterChef Celebrity

Sofía “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra recibieron las medallas en MasterChef Celebrity

Sin embargo, la noche no fue favorable para todos. Andy Chango no logró convencer al jurado con su plato, fue señalado entre los desempeños más flojos de la jornada y, como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Andy Chango
Andy Chango recibió el delantal negro

Andy Chango recibió el delantal negro

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Rusherking cruzó un límite y le faltó el respeto al jurado de MasterChef Celebrity

Sorpresa en MasterChef Celebrity: así fue la entrega de los delantales grises

¿Se puede decir eso? El comentario demoledor de Wanda Nara contra Miguel Ángel Rodríguez

Como llegó, se fue: quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero

"Le encanta": Germán Martitegui cruzó a Mauro Icardi tras los dichos del futbolista

Un ex participante de MasterChef Celebrity dio un dato revelador sobre el programa

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y el reemplazo sorpresa de Donato

LO QUE SE LEE AHORA
Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio video
Insólito

Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada