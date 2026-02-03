3 de febrero de 2026
MasterChef Celebrity: la salida otro participante marcó una curiosa coincidencia con la China Suárez

La decimocuarta gala de MasterChef Celebrity marcó la despedida de un querido participante. ¿A qué se debe coincidencia con el estreno de la serie de la China?

En una noche atravesada por la tensión, la competencia y una llamativa coincidencia televisiva, Rusherking fue eliminado de MasterChef Celebrity Argentina. La salida del músico se produjo durante la decimocuarta gala, justo cuando debutaba en Eltrece la serie Hija del fuego, protagonizada por la China Suárez. ¿Cuál fue la devolución del jurado?

rusherking
Rusherking fue eliminado de MasterChef Celebrity en la gala del lunes 2 de febrero.

Apenas dos semanas antes, el músico había ingresado al certamen tras superar el repechaje, ocupando el lugar de un exconcursante que decidió no regresar a la competencia.

Una noche especial en la televisión y una apuesta que no convenció

La gala se emitió durante un Súperlunes, en competencia directa con el estreno de Hija del fuego, la serie protagonizada por la China Suárez en Eltrece. La coincidencia televisiva sumó un componente simbólico a una noche que terminaría con la eliminación del cantante.

La prueba exigía preparar un menú con ingredientes “bebés” de la caja misteriosa. Aunque no era obligatorio, Germán Martitegui sugirió utilizar codorniz, y Rusherking decidió asumir el desafío. Presentó una codorniz con choclos y hongos grillados, huevo duro y una salsa agridulce de limón, melón y miel.

el plato de rusherking
El plato por el que Rusherking fue eliminado.

El músico optó por un enfoque minimalista. Ante la consulta de Damián Betular por la ausencia de verduras, explicó: “Quería ir por poco”. Sin embargo, el jurado no quedó conforme. Betular advirtió que la salsa estaba pesada, mientras que Martitegui señaló que la carne estaba seca y cuestionó el uso de huevos duros y choclos de frasco.

La devolución más dura del jurado

La crítica más severa llegó de Donato de Santis, quien fue contundente: “Todo este plato tiene sabor a pánico”. El chef remarcó la falta de equilibrio, la reducción excesiva de la salsa y la ausencia de condimentos, definiendo el plato como incompleto en todas sus acciones.

Junto a Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking quedó entre los peores de la noche. Finalmente, el jurado decidió su eliminación, poniendo fin a un paso breve por el certamen. Sin reproches, el músico aceptó la decisión y expresó que le parecía justo que su compañero continuara en competencia.

miguel ángel Rodríguez rusherking
Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking, los participantes que menos sorprendieron a los jurados durante la gala del lunes.

Un antecedente de tensión

Una semana antes, Rusherking había protagonizado uno de los cruces más tensos de la temporada con el jurado. Molesto por comentarios sobre su vestimenta, pidió que la devolución se centrara en la comida, lo que generó un intercambio incómodo que terminó con el delantal gris.

Embed - Rusherking vs. Miguel Ángel Rodríguez, los platos y la 14° eliminación de Masterchef Celebrity

A pesar de la polémica y la eliminación, el cantante se mostró conforme con su desempeño en MasterChef Celebrity y con la imagen que dejó ante el público, cerrando su participación en una gala que quedó marcada por la coincidencia, la tensión y una despedida inevitable.

