Guaymallén impulsa la participación de estudiantes en la First Tech Challenge

El 27 y 28 de febrero de 2026 se realizará en Guaymallén la First Tech Challenge (FTC) , una de las competencias internacionales de robótica más importantes del mundo, destinada a equipos conformados estudiantes de nivel secundario, quienes diseñan, construyen y programan robots para superar retos temáticos . La propuesta, impulsada por la Fundación Tomás Alva Edison (TAE) y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén , el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo .

El capítulo guaymallino de la First Tech Challenge , que se realizará en el polideportivo Poliguay , es una instancia clasificatoria en la que el ganador competirá en la final internacional que se realizará en Houston (Texas-Estados Unidos).

La First Tech Challenge propone que los equipos construyan robots capaces de superar diferentes misiones en una cancha de competencia. Cada temporada, el reto cambia y siempre está vinculado con la solución de un problema relacionado con el medio ambiente.

En el Poliguay competirán 14 equipos, de los cuáles dos representarán a la Municipalidad de Guaymallén y están conformados por chicos de entre 12 y 17 años que viven en Guaymallén.

Entrega de kits para robótica

En el edificio Conectar LAB del Polo Tic, que depende de la Dirección General de Escuelas, se entregó a 10 equipos participantes los kits para armar los robots con los que competirán el 27 y 28 de febrero. Estos kits fueron aportados por la empresa YPF, que también apoya la competencia. El resto de los equipos ya tiene los materiales necesarios para el First Tech Challenge; entre ellos se cuentan los dos equipos guaymallinos, que tienen el kit aportado por la Municipalidad de Guaymallén.

Durante el acto de entrega de los kits, estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia, Tadeo García Zalazar, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, la subsecretaria de Empleo y Capacitación Emilce Vega Espinoza, la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud y el secretario académico de la UNCuyo Julio Leónidas Aguirre.

Además, también participó el director del Grupo Andesmar y presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni.

Graciela Bertancud aseguró que “me siento extremadamente orgullosa. El 27 y el 28 vamos a tener los mejores robots de la Argentina. Confío en ustedes plenamente y sé que vamos a tener un equipo que va a representar a la Argentina con el mejor robot que podamos generar. Estoy segura que de Mendoza vamos a hacer la usina a la robótica de la Argentina. De acá esta competencia no sale más”.

Tadeo García Zalazar: "Tenemos fe en todos los equipos que nos va a representar"

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar dijo que “tenemos primero la convicción de que ustedes están a la altura, tienen el compromiso, tienen los mentores y los profes que han estado todo el mes de enero estudiando los reglamentos, viendo cuáles son las características de los robots, practicando con otros modelos y otros simuladores. Así que creemos que va a ser bueno el proceso de aprendizaje para nuestra provincia. Tenemos fe en todos los equipos que nos van a representar que nos van a dejar muy bien representados en esta instancia y seguramente en las próximas. Y esto es sobre todo un ejemplo para todo el sistema educativo, para que otros estudiantes que puedan animarse a desafíos que no están en la currícula”.

Luego, García Zalazar manifestó que “necesitamos proyectos colectivos, que mucha gente esté entusiasmada para tener un resultado positivo, preocupados en el proceso, que aprendemos algo y salgamos al final del proceso mejores de cómo empezamos”.

Marcos Calvente: "Es importante que los gobiernos locales, los municipios apoyen y propropicien este tipo de iniciativas"

El intendente Marcos Calvente dijo que esta competencia “no solo impacta positivamente en la vida de ustedes, en su desarrollo intelectual y si se quiere profesional, sino que le hace muy bien a la sociedad. Y por eso es importante que los gobiernos locales, los municipios apoyen y pro propicien este tipo de iniciativas. Porque ustedes dejan con este tipo de aprendizaje dejan instalada una capacidad productiva, conocimiento que es muy importante”.

Calvente agregó que “ahora, en Mendoza se están dando muchas discusiones que tienen que ver con la ampliación, el crecimiento de nuestra matriz productiva y económica. Gracias a ustedes, gracias a este tipo de iniciativas que van dejando una capacidad, esa capacidad productiva y de desarrollo en nuestra sociedad que nos permite pensar o ilusionar en mejorarnos, en ser cada vez más competitivos”.

image

Emilce Vega Espinoza recordó que los miembros de los equipos han estado trabajando durante sus vacaciones: “sé que se toman esto con muchísima responsabilidad; mientras otros han estado descansando, ustedes han estado metiéndole firme durante todo enero. Ustedes son los protagonistas, así que disfruten este proceso, que la rompan el 27 y 28 de febrero”.

Por último, Mauricio Badaloni dijo que Andesmar está trabajando en la inclusión de la robótica en la logística, por lo que “la educación vinculada a esto nos termina de cerrar el propósito. Así que nosotros como empresarios estamos dispuestos a financiar, invertir y para ser realmente competitivos”.