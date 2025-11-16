Tu alimento, tu medicina: el poder de una dieta sin restricciones, equilibrada y flexible. Imagen generada con IA

El enfoque tradicional hacia la alimentación, a menudo asociado con la restricción y la prohibición, está quedando obsoleto. Especialistas en nutrición están promoviendo un cambio de paradigma: cada alimento debe estar centrado en la vitalidad y el bienestar emocional, desterrando la idea de la dieta como castigo.

De este modo, los expertos promueven una alimentación saludable, enfocada en el equilibrio y la flexibilidad, lejos de la restricción.

Cada alimento debe estar enfocado en una dieta flexible y equilibrada, lejos de la restricción.

Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especialista en Obesidad (MP. 11319) , es enfático en asegurar que "una alimentación saludable abarca mucho más que la mera nutrición física".

Si bien los macronutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos) y micronutrientes (vitaminas y minerales) son fundamentales, la salud se completa con factores emocionales y sociales.

"Un alimento puede no ser nutritivo en sí, pero ser saludable en su contexto. El cerebro no está diseñado para la restricción," afirmó Gómez Centurión.

Asimismo, agregó: "Abrazar la flexibilidad significa entender que el bienestar se logra integrando el componente social y emocional a nuestras elecciones alimentarias".

medico clinico, especialista en obesidad, gomez centurion, Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especialista en Obesidad. Foto: Yemel Fil

La hidratación: el soporte silencioso de la vitalidad

Un componente crucial a menudo pasado por alto es la hidratación. Dado que entre el 60% y el 70% del cuerpo es agua, mantener un consumo adecuado (entre 1.5 y 2.5 litros diarios) es vital para el flujo sanguíneo y la función celular.

Una deshidratación, por leve que sea, afecta desde los procesos metabólicos hasta el rendimiento de órganos clave.

Tomar agua - 126471 Los especialistas aconsejan consumir entre 1.5 y 2.5 litros de agua diarios.

Alimentación consciente: entender el "por qué" comemos

La nutricionista Melisa Romero (MP 1689) introduce la alimentación consciente como la herramienta para aplicar este equilibrio. Este camino requiere tiempo y constancia, enfocándose en identificar la forma y el motivo detrás de nuestras elecciones alimentarias.

"Lo importante no es solo prestar atención en lo que comemos, sino en cómo lo comemos," sostiene Romero.

melisa romero nutricionista La nutricionista Melisa Romero se centra en una alimentación consciente. Foto: Yemel Fil

Al aplicar esta conciencia, se priorizan alimentos ricos en nutrientes esenciales como frutas, verduras y grasas saludables, cuyo beneficio a largo plazo se centra en su poder antioxidante y antiinflamatorio. Esta acción ayuda a contrarrestar el desgaste que generan los hábitos proinflamatorios comunes en la rutina moderna.

frutas-y-verduras.jpg Frutas, verduras y grasas saludables, alimentos ricos en nutrientes esenciales.

Sostenibilidad vs. soluciones mágicas

Ambos especialistas advierten firmemente contra las dietas rápidas y las "soluciones mágicas". Estas estrategias restrictivas activan mecanismos de adaptación que anulan los logros obtenidos en poco tiempo.

El verdadero poder reside en la flexibilidad y la sostenibilidad. "El objetivo no es alcanzar una perfección nutricional inalcanzable, sino moldear un hábito que se integre naturalmente a nuestro estilo de vida, gustos y horarios", explicó Gómez Centurión.

nutricionista, nutrición, comida sana, alimentación saludable, dieta.jpg Los especialistas advierten contra las dietas rápidas y las "soluciones mágicas".

"Buscar una alimentación que sea nutritiva y saludable, y que puedas sostener a largo plazo, es el verdadero objetivo", concluyen los expertos, reafirmando que la mejor medicina reside en la elección diaria de un equilibrio consciente y sin culpas.