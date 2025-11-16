16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bienestar

Tu alimento, tu medicina: el poder de una dieta sin restricciones, equilibrada y flexible

Especialistas advierten que cada alimento debe estar centrado en la vitalidad y el bienestar emocional, desterrando la idea de la dieta como castigo.

Tu alimento, tu medicina: el poder de una dieta sin restricciones, equilibrada y flexible. Imagen generada con IA

Tu alimento, tu medicina: el poder de una dieta sin restricciones, equilibrada y flexible. Imagen generada con IA

 Por Natalia Mantineo

El enfoque tradicional hacia la alimentación, a menudo asociado con la restricción y la prohibición, está quedando obsoleto. Especialistas en nutrición están promoviendo un cambio de paradigma: cada alimento debe estar centrado en la vitalidad y el bienestar emocional, desterrando la idea de la dieta como castigo.

Lee además
Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente
Se vienen góndolas llenas de alimentos importados
Mas permisividad

Desregulación de alimentos: el Gobierno levanta controles y acelera el ingreso de productos importados
Dieta saludable buena alimentaci
Cada alimento debe estar enfocado en una dieta flexible y equilibrada, lejos de la restricción.

Cada alimento debe estar enfocado en una dieta flexible y equilibrada, lejos de la restricción.

Tu alimento, tu medicina: nutrir el cuerpo y el entorno

Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especialista en Obesidad (MP. 11319), es enfático en asegurar que "una alimentación saludable abarca mucho más que la mera nutrición física".

Si bien los macronutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos) y micronutrientes (vitaminas y minerales) son fundamentales, la salud se completa con factores emocionales y sociales.

"Un alimento puede no ser nutritivo en sí, pero ser saludable en su contexto. El cerebro no está diseñado para la restricción," afirmó Gómez Centurión.

Asimismo, agregó: "Abrazar la flexibilidad significa entender que el bienestar se logra integrando el componente social y emocional a nuestras elecciones alimentarias".

medico clinico, especialista en obesidad, gomez centurion,
Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especialista en Obesidad.

Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especialista en Obesidad.

La hidratación: el soporte silencioso de la vitalidad

Un componente crucial a menudo pasado por alto es la hidratación. Dado que entre el 60% y el 70% del cuerpo es agua, mantener un consumo adecuado (entre 1.5 y 2.5 litros diarios) es vital para el flujo sanguíneo y la función celular.

Una deshidratación, por leve que sea, afecta desde los procesos metabólicos hasta el rendimiento de órganos clave.

Tomar agua - 126471
Los especialistas aconsejan consumir entre 1.5 y 2.5 litros de agua diarios.

Los especialistas aconsejan consumir entre 1.5 y 2.5 litros de agua diarios.

Alimentación consciente: entender el "por qué" comemos

La nutricionista Melisa Romero (MP 1689) introduce la alimentación consciente como la herramienta para aplicar este equilibrio. Este camino requiere tiempo y constancia, enfocándose en identificar la forma y el motivo detrás de nuestras elecciones alimentarias.

"Lo importante no es solo prestar atención en lo que comemos, sino en cómo lo comemos," sostiene Romero.

melisa romero nutricionista
La nutricionista Melisa Romero se centra en una alimentación consciente.

La nutricionista Melisa Romero se centra en una alimentación consciente.

Al aplicar esta conciencia, se priorizan alimentos ricos en nutrientes esenciales como frutas, verduras y grasas saludables, cuyo beneficio a largo plazo se centra en su poder antioxidante y antiinflamatorio. Esta acción ayuda a contrarrestar el desgaste que generan los hábitos proinflamatorios comunes en la rutina moderna.

frutas-y-verduras.jpg
Frutas, verduras y grasas saludables, alimentos ricos en nutrientes esenciales.

Frutas, verduras y grasas saludables, alimentos ricos en nutrientes esenciales.

Sostenibilidad vs. soluciones mágicas

Ambos especialistas advierten firmemente contra las dietas rápidas y las "soluciones mágicas". Estas estrategias restrictivas activan mecanismos de adaptación que anulan los logros obtenidos en poco tiempo.

El verdadero poder reside en la flexibilidad y la sostenibilidad. "El objetivo no es alcanzar una perfección nutricional inalcanzable, sino moldear un hábito que se integre naturalmente a nuestro estilo de vida, gustos y horarios", explicó Gómez Centurión.

nutricionista, nutrición, comida sana, alimentación saludable, dieta.jpg
Los especialistas advierten contra las dietas rápidas y las

Los especialistas advierten contra las dietas rápidas y las "soluciones mágicas".

"Buscar una alimentación que sea nutritiva y saludable, y que puedas sostener a largo plazo, es el verdadero objetivo", concluyen los expertos, reafirmando que la mejor medicina reside en la elección diaria de un equilibrio consciente y sin culpas.

Temas
Seguí leyendo

Alimentos y minería, ejes del encuentro de Cornejo con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Falleció Vicente Reale, un reconocido sacerdote que dejó su huella en la Iglesia mendocina

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Mendoza retrasa la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio del Notti: cuál es el motivo

Salud dio un salto histórico: cirugías de alta complejidad en hospitales públicos de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Te Puede Interesar

Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Por Claudio Altamirano
El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Por Pablo Segura
Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Por Sofía Pons