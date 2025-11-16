La realidad aumentada y objetos históricos para descubrir la historia del cine en Mendoza

La provincia de Mendoza se distingue por ofrecer una amplia variedad de actividades, tanto para los residentes como para quienes realizan turismo interno. En esta ocasión, Sitio Andino dialogó con Sergio Sánchez , director del Museo Interactivo Audiovisual , quien compartió su propuesta.

El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) está situado en el histórico set de rodaje de Filmandes, en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza . Se encuentra a solo 7 km del centro, aproximadamente 20 minutos en auto.

Estreno en cartelera Cuándo se estrena Zootopia 2 en los cines de Argentina: sinopsis y tráiler

Sobre el origen del lugar, Sergio Sánchez contó: " Su origen se remonta a 2004 . Nos juntamos con un grupo de realizadores y empezamos a recuperar el patrimonio fílmico de la provincia de Mendoza . Esto incluye películas hechas a nivel local (documentales, periodismo y ficción). Para reproducirlas, necesitábamos antiguas tecnologías, por lo que comenzamos a adquirir y pedir prestado esos equipos, logrando así una colección interesante. La muestra itinerante se inauguró en 2008 en la Casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires y luego recorrió varias provincias del país. Finalmente, hace dos años, nos instalamos de forma definitiva en el set de rodaje de Filmandes."

Con respecto a la oferta del museo, su director detalló: "En el lugar ofrecemos una charla donde contamos la historia del cine desde sus inicios , incluyendo antecedentes audiovisuales, por ejemplo del siglo IX de la era cristiana, hasta la llegada del cine a Mendoza a fines del siglo XIX. También realizamos un recorrido por la producción cinematográfica actual de la región . El principal atractivo es que contamos con numerosos aparatos en funcionamiento , desde una linterna mágica del siglo XIX hasta proyectores de cine de 35 mm. Los visitantes pueden ver funcionando la tecnología antigua. Además, mostramos las nuevas , como fotografías intervenidas con realidad aumentada y reemplazo de fondos mediante pantalla verde ."

museo interactivo audiovisual, filmandes El sitio también exhibe nuevas tecnologías como realidad aumentada y pantalla verde Foto: Yemel Fil

Cómo llegar al Museo Interactivo Audiovisual

Embed

"Sumado a esto, nos acompaña Antonio Héctor Sandri, proyectorista del museo, quien opera los proyectores antiguos. Durante las visitas guiadas, relata su historia y pone en funcionamiento los aparatos de 1920.", añadió.

museo interactivo audiovisual, filmandes Antonio Héctor Sandri, proyectorista del museo Foto: Yemel Fil

Por último, explicó "Los días de apertura al público son jueves, viernes y sábados, de 11 a 16. Para visitas escolares, las charlas deben programarse previamente, de lunes a viernes en el mismo horario. La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que los estudiantes acceden con un 50% de descuento. Para eventos especiales, que se realizan una vez al mes con exposiciones, el valor es de $15.000. Las entradas normales pueden adquirirse a través de EntradaWeb."

museo interactivo audiovisual, filmandes El museo abre los días jueves, viernes y sábados, de 11 a 16 Foto: Yemel Fil

Al igual que el Museo Interactivo Audiovisual, la provincia de Mendoza ofrece una amplia variedad de propuestas que combinan historia y tecnología. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.