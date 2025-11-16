16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te va a encantar

La realidad aumentada y objetos históricos para descubrir la historia del cine en Mendoza

Explorá la historia del cine en Mendoza, donde lo clásico y lo moderno se unen: aparatos antiguos y tecnología actual en una experiencia única.

La realidad aumentada para descubrir la historia del cine en Mendoza

La realidad aumentada para descubrir la historia del cine en Mendoza

Foto: Yemel Fil
 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza se distingue por ofrecer una amplia variedad de actividades, tanto para los residentes como para quienes realizan turismo interno. En esta ocasión, Sitio Andino dialogó con Sergio Sánchez, director del Museo Interactivo Audiovisual, quien compartió su propuesta.

museo interactivo audiovisual, filmandes
Museo Interactivo Audiovisual

Museo Interactivo Audiovisual

Museo Interactivo Audiovisual: una propuesta diferente para explorar la historia del cine

El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) está situado en el histórico set de rodaje de Filmandes, en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza. Se encuentra a solo 7 km del centro, aproximadamente 20 minutos en auto.

Lee además
Curiosidades de rodaje: errores y anécdotas en grandes películas y series video
Curiosidades

Curiosidades de rodaje: errores y anécdotas en grandes películas y series
Cuándo se estrena Zootopia 2 en los cines de Argentina: sinopsis y tráiler video
Estreno en cartelera

Cuándo se estrena Zootopia 2 en los cines de Argentina: sinopsis y tráiler
museo interactivo audiovisual, filmandes
El museo conserva antiguas tecnologías

El museo conserva antiguas tecnologías

Sobre el origen del lugar, Sergio Sánchez contó: "Su origen se remonta a 2004. Nos juntamos con un grupo de realizadores y empezamos a recuperar el patrimonio fílmico de la provincia de Mendoza. Esto incluye películas hechas a nivel local (documentales, periodismo y ficción). Para reproducirlas, necesitábamos antiguas tecnologías, por lo que comenzamos a adquirir y pedir prestado esos equipos, logrando así una colección interesante. La muestra itinerante se inauguró en 2008 en la Casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires y luego recorrió varias provincias del país. Finalmente, hace dos años, nos instalamos de forma definitiva en el set de rodaje de Filmandes."

museo interactivo audiovisual, filmandes
El Museo Interactivo Audiovisual expone antiguos equipos de cine

El Museo Interactivo Audiovisual expone antiguos equipos de cine

Con respecto a la oferta del museo, su director detalló: "En el lugar ofrecemos una charla donde contamos la historia del cine desde sus inicios, incluyendo antecedentes audiovisuales, por ejemplo del siglo IX de la era cristiana, hasta la llegada del cine a Mendoza a fines del siglo XIX. También realizamos un recorrido por la producción cinematográfica actual de la región. El principal atractivo es que contamos con numerosos aparatos en funcionamiento, desde una linterna mágica del siglo XIX hasta proyectores de cine de 35 mm. Los visitantes pueden ver funcionando la tecnología antigua. Además, mostramos las nuevas, como fotografías intervenidas con realidad aumentada y reemplazo de fondos mediante pantalla verde."

museo interactivo audiovisual, filmandes
El sitio también exhibe nuevas tecnologías como realidad aumentada y pantalla verde

El sitio también exhibe nuevas tecnologías como realidad aumentada y pantalla verde

Cómo llegar al Museo Interactivo Audiovisual

Embed

"Sumado a esto, nos acompaña Antonio Héctor Sandri, proyectorista del museo, quien opera los proyectores antiguos. Durante las visitas guiadas, relata su historia y pone en funcionamiento los aparatos de 1920.", añadió.

museo interactivo audiovisual, filmandes
Antonio Héctor Sandri, proyectorista del museo

Antonio Héctor Sandri, proyectorista del museo

Por último, explicó "Los días de apertura al público son jueves, viernes y sábados, de 11 a 16. Para visitas escolares, las charlas deben programarse previamente, de lunes a viernes en el mismo horario. La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que los estudiantes acceden con un 50% de descuento. Para eventos especiales, que se realizan una vez al mes con exposiciones, el valor es de $15.000. Las entradas normales pueden adquirirse a través de EntradaWeb."

museo interactivo audiovisual, filmandes
El museo abre los días jueves, viernes y sábados, de 11 a 16

El museo abre los días jueves, viernes y sábados, de 11 a 16

Al igual que el Museo Interactivo Audiovisual, la provincia de Mendoza ofrece una amplia variedad de propuestas que combinan historia y tecnología. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

10 películas que te harán recorrer el mundo desde casa

Las películas clásicas que todo amante del cine debe ver al menos una vez

Escapadas en pareja: 3 sitios gratuitos en el Caribe que te enamorarán

La Ruta del Vino en Luján de Cuyo: Bodegas, historia y gastronomía

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Te Puede Interesar

Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Por Claudio Altamirano
El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Por Pablo Segura
Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Por Sofía Pons