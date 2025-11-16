16 de noviembre de 2025
Videos: Fabiola Yañez estuvo con Mirtha y habló de Alberto, la violencia, su hijo y la fiesta de Olivos

La exprimera dama habló con la histórica conductora televisiva y negó haber organizado la reunión en Olivos. Aseguró que el expresidente busca quitarle la tenencia de su hijo.

La exprimera dama habló de varios temas en la famosa mesa televisiva.

Por Sitio Andino Política

La exprimera dama Fabiola Yañez reapareció en televisión como invitada al programa de Mirtha Legrand y respondió preguntas directas sobre tres ejes sensibles: la fiesta en Olivos, la denuncia por violencia de género y el conflicto judicial por la tenencia de su hijo Francisco.

Embed - Fabiola Yañez en Instagram: "Gracias @mirthalegrand por tu calidez, tu apoyo y tus palabras. Gracias Robertito, Carlos y Mariana por el respeto. Mi agradecimiento a @marcelo.zanek por prestarme el vestido y a @debbiemacjewel por sus piezas únicas."
View this post on Instagram

La Fiesta de Olivos y el pedido de disculpas de Fabiola Yañez

Durante la entrevista, Yañez volvió a desvincularse de la organización de la reunión realizada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por Covid-19 y reiteró que “lo que pasó estuvo mal”, insistiendo en que no se cansará de pedir disculpas. También señaló que “fue una cena” y no un festejo planificado, y que en el lugar permanecieron personas que habían participado de una actividad previa.

La exprimera dama recordó que, en aquel momento, Alberto Fernández primero negó haber estado presente, aunque luego modificó esa versión.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Argentina | Tensión en la mesa de Mirtha: duro reproche a Fabiola Yáñez y una denuncia explosiva La noche del sábado dejó un cruce televisivo cargado de dolor, reproches y escándalo político. Mirtha Legrand enfrentó a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la cuarentena estricta, mientras la ex primera dama lanzó una acusación contundente contra Alberto Fernández. El reclamo de Mirtha: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”, dijo, todavía afectada por la muerte de Goldie en plena pandemia. Fiesta de Olivos: Yáñez insistió en que no organizó el festejo y volvió a pedir disculpas: “Sé que no se debió hacer”. #MirthaLegrand #FabiolaYáñez #AlbertoFernández #OlivosGate #Televisión #Política #Actualidad #Argentina"
View this post on Instagram

Denuncia por violencia de género y el ojo morado

Consultada por la conductora sobre la foto donde se la ve con un hematoma en el rostro, Yañez confirmó que el episodio existió, explicó que ocurrió tras una discusión y afirmó que fue atendida por profesionales de la Unidad Médica Presidencial.

Embed - Fabiola Yáñez describió el MOMENTO EXACTO del golpe que le dejó el ojo morado

Fabiola Yañez y la tensión con Alberto Fernández por la tenencia de Francisco

Ya en el plano personal y judicial, Yañez aseguró que el expresidente busca obtener la tenencia de su hijo, y remarcó que “un padre debe garantizar amor, techo y contención”. Según su versión, la situación se agravó en España, donde se trasladaron tras dejar el gobierno, y donde Fernández habría regresado a la Argentina sin ellos antes de que venciera el plazo de permanencia legal.

Embed - Fabiola contó cómo inició su denuncia contra Alberto Fernández y el silencio en Olivos

Además, cuestionó que la justicia actuara con mayor rapidez para la revinculación y no ante la falta de vivienda estable, tema que —según expresó— podría usarse en su contra. También se diferenció del concepto de dependencia económica y afirmó: “Yo no necesito que me mantengan”.

El programa completo de Fabiola Yañez en la mesa con Mirtha Legrand

Embed - LA NOCHE DE MIRTHA - Programa 15/11/25 - PROGRAMA 40 - TEMPORADA 2025

