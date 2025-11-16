Videos: Fabiola Yañez estuvo con Mirtha y habló de Alberto, la violencia, su hijo y la fiesta de Olivos

La exprimera dama Fabiola Yañez reapareció en televisión como invitada al programa de Mirtha Legrand y respondió preguntas directas sobre tres ejes sensibles: la fiesta en Olivos , la denuncia por violencia de género y el conflicto judicial por la tenencia de su hijo Francisco .

Durante la entrevista, Yañez volvió a desvincularse de la organización de la reunión realizada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por Covid-19 y reiteró que “lo que pasó estuvo mal” , insistiendo en que no se cansará de pedir disculpas . También señaló que “fue una cena” y no un festejo planificado, y que en el lugar permanecieron personas que habían participado de una actividad previa.

Embed - Fabiola Yañez en Instagram: "Gracias @mirthalegrand por tu calidez, tu apoyo y tus palabras. Gracias Robertito, Carlos y Mariana por el respeto. Mi agradecimiento a @marcelo.zanek por prestarme el vestido y a @debbiemacjewel por sus piezas únicas."

Recursos para las comunas Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Investigación La trama oculta de la corrupción en la ANDIS: apuntan contra un socio de Fred Machado

La exprimera dama recordó que, en aquel momento, Alberto Fernández primero negó haber estado presente , aunque luego modificó esa versión.

Consultada por la conductora sobre la foto donde se la ve con un hematoma en el rostro, Yañez confirmó que el episodio existió , explicó que ocurrió tras una discusión y afirmó que fue atendida por profesionales de la Unidad Médica Presidencial .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Argentina | Tensión en la mesa de Mirtha: duro reproche a Fabiola Yáñez y una denuncia explosiva La noche del sábado dejó un cruce televisivo cargado de dolor, reproches y escándalo político. Mirtha Legrand enfrentó a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la cuarentena estricta, mientras la ex primera dama lanzó una acusación contundente contra Alberto Fernández. El reclamo de Mirtha: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”, dijo, todavía afectada por la muerte de Goldie en plena pandemia. Fiesta de Olivos: Yáñez insistió en que no organizó el festejo y volvió a pedir disculpas: “Sé que no se debió hacer”. #MirthaLegrand #FabiolaYáñez #AlbertoFernández #OlivosGate #Televisión #Política #Actualidad #Argentina"

Embed - Fabiola Yáñez describió el MOMENTO EXACTO del golpe que le dejó el ojo morado

Fabiola Yañez y la tensión con Alberto Fernández por la tenencia de Francisco

Ya en el plano personal y judicial, Yañez aseguró que el expresidente busca obtener la tenencia de su hijo, y remarcó que “un padre debe garantizar amor, techo y contención”. Según su versión, la situación se agravó en España, donde se trasladaron tras dejar el gobierno, y donde Fernández habría regresado a la Argentina sin ellos antes de que venciera el plazo de permanencia legal.

Embed - Fabiola contó cómo inició su denuncia contra Alberto Fernández y el silencio en Olivos

Además, cuestionó que la justicia actuara con mayor rapidez para la revinculación y no ante la falta de vivienda estable, tema que —según expresó— podría usarse en su contra. También se diferenció del concepto de dependencia económica y afirmó: “Yo no necesito que me mantengan”.

El programa completo de Fabiola Yañez en la mesa con Mirtha Legrand