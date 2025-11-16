Videos: Fabiola Yañez estuvo con Mirtha y habló de Alberto, la violencia, su hijo y la fiesta de Olivos

La exprimera dama Fabiola Yañez reapareció en televisión como invitada al programa de Mirtha Legrand y respondió preguntas directas sobre tres ejes sensibles: la fiesta en Olivos, la denuncia por violencia de género y el conflicto judicial por la tenencia de su hijo Francisco.
La Fiesta de Olivos y el pedido de disculpas de Fabiola Yañez
Durante la entrevista, Yañez volvió a desvincularse de la organización de la reunión realizada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por Covid-19 y reiteró que “lo que pasó estuvo mal”, insistiendo en que no se cansará de pedir disculpas. También señaló que “fue una cena” y no un festejo planificado, y que en el lugar permanecieron personas que habían participado de una actividad previa.
La exprimera dama recordó que, en aquel momento, Alberto Fernández primero negó haber estado presente, aunque luego modificó esa versión.
Denuncia por violencia de género y el ojo morado
Consultada por la conductora sobre la foto donde se la ve con un hematoma en el rostro, Yañez confirmó que el episodio existió, explicó que ocurrió tras una discusión y afirmó que fue atendida por profesionales de la Unidad Médica Presidencial.
Fabiola Yañez y la tensión con Alberto Fernández por la tenencia de Francisco
Ya en el plano personal y judicial, Yañez aseguró que el expresidente busca obtener la tenencia de su hijo, y remarcó que “un padre debe garantizar amor, techo y contención”. Según su versión, la situación se agravó en España, donde se trasladaron tras dejar el gobierno, y donde Fernández habría regresado a la Argentina sin ellos antes de que venciera el plazo de permanencia legal.
Además, cuestionó que la justicia actuara con mayor rapidez para la revinculación y no ante la falta de vivienda estable, tema que —según expresó— podría usarse en su contra. También se diferenció del concepto de dependencia económica y afirmó: “Yo no necesito que me mantengan”.
El programa completo de Fabiola Yañez en la mesa con Mirtha Legrand
