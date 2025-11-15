15 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Política

Diego Santilli anticipó los próximos pasos del Gobierno Nacional en la reforma laboral

El ministro del Interior Diego Santilli aseguró que habrá una ronda de diálogo alrededor de la propuesta de “modernización laboral“.

Diego Santilli habló sobre la reforma laboral en Neuquén.

"El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli.

En declaraciones radiales en el marco de su viaje a Neuquén, Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas enur1CKg Vaca Muerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerviPablo/status/1989687610940211575&partner=&hide_thread=false

Diego Santilli y la reforma laboral

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: "Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales"

Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

