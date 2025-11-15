Diego Santilli anticipó los próximos pasos del Gobierno Nacional en la reforma laboral

Diego Santilli habló sobre la reforma laboral en Neuquén.

"El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli.

En declaraciones radiales en el marco de su viaje a Neuquén, Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas enur1CKg Vaca Muerta.

Recibimos en Neuquén a Diego Santilli, ministro del Interior, para charlar sobre el rumbo del país y las transformaciones que vienen.



Con el equipo de La Libertad Avanza Neuquén compartimos una muy buena reunión, con ideas claras y la energía de siempre para empujar el cambio… pic.twitter.com/Db5IwwbJZK — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 15, 2025 Diego Santilli y la reforma laboral “Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: "Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales"