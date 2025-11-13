Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

El Gobierno de Mendoza se prepara para un viernes cargado en materia política , con la visita de los gobernadores de la Mesa del Cobre y dos ministros nacionales, que se reunirán con Alfredo Cornejo .

En la previa al encuentro que mantendrá con el mandatario mendocino en Casa de Gobierno, el ministro del Interior Diego Santilli llenó de elogios al líder radical , con quien repasará la estrategia para sancionar los proyectos que Casa Rosada impulsa en el Congreso: Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal .

“Voy a ver a un gobernador que nos ha acompañado en estos veinte meses de gestión de manera inquebrantable, que hace una tarea extraordinaria en su provincia ”, destacó el “Colo” ante una consulta de Sitio Andino. Una "caricia" al mendocino, quien por estas horas trabaja para desactivar la "bomba" interna disparada post elecciones, que enfrenta a petristas, cornejistas y libertarios por la adjudicación de la victoria en las urnas.

El ministro anticipó que del diálogo se llevará “la agenda que el gobernador me plantee” para luego “laburarla con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni , con quien tenemos un mapeo de las agendas de los gobernadores para trabajarlas en conjunto ”.

Cornejo será el tercer mandatario que visite Santilli esta semana. El miércoles estuvo con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y este jueves con el salteño Gustavo Sáenz. En tanto que el sábado cerrará la mini gira por las provincias en Neuquén, donde se encontrará con el anfitrión Rolando Figueroa.

En cuanto a los mandatarios de la Mesa del Cobre, que coincidirán en Mendoza con el funcionario nacional, Cornejo aclaró que “no está previsto” que también mantengan una cumbre. La idea de Santilli es abordarlos individualmente en sus provincias durante las próximas semanas.

Diego Santilli ministro del interior Casa Rosada Diego Santilli se reunirá este viernes con Alfredo Cornejo en Mendoza. NA

Alfredo Cornejo anticipó los temas que abordará con Diego Santilli

A su regreso de la misión que encabezó en Francia y Abu Dhabi, el mandatario mendocino habló este jueves sobre la agenda política que mantendrá en el corto plazo. Reveló que al ministro del Interior no le planteará alguna inquietud puntual, sino que insistirá con la necesidad de mejorar la situación macroeconómica y expresar el apoyo a las medidas que conduzcan a ese camino.

"La verdad es que nosotros pedimos siempre más o menos lo mismo: queremos que el Gobierno nacional arregle la economía y nos dé certidumbre. La economía mendocina requiere estabilidad económica y macroeconómica y reglas de juego claras. Necesitamos, para nuestros productos y la morfología económica de nuestras Pymes, que la inflación esté lo más baja posible", explicó.

DSC02037 Alfredo Cornejo reveló lo que le pedirá a Diego Santilli en la reunión que mantengan este viernes.

El mendocino es uno de los principales aliados de Javier Milei en el Interior, por lo tanto su respaldo a las reformas “de segunda generación” que impulsa Nación está garantizada. Como miembro del Consejo de Mayo ha formado parte de la elaboración de esas propuestas.

"No le voy a pedir algo en particular; son todas cosas que trabajamos mano a mano con el Gobierno, trámites que dependen del Ejecutivo nacional. No tengo ninguno en particular para reclamarle en sí, sino una línea general que tiene que ver con los objetivos del Gobierno", sentenció.