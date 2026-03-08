8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Tensión internacional

El Gobierno Nacional evacuó a 248 argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos

Ya regresaron al país 248 ciudadanos desde Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno Nacional busca facilitar la salida de quienes aún permanecen en la región.

El Gobierno Nacional logró que regresarán al país 248 argentinos.

El Gobierno Nacional logró que regresarán al país 248 argentinos.

El canciller Pablo Quirno informó a través de su cuenta de X, que el operativo se llevó adelante a través de gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la embajada argentina y el consulado en ese país, en coordinación con aerolíneas y autoridades locales para facilitar la salida de los compatriotas afectados por la crisis.

Lee además
La apuesta del Gobierno Nacional.
Dato clave del INDEC

El dato de inflación llega con una amenaza externa: la suba del petróleo
El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral: cuáles son los cambios clave

Según detalló el funcionario, 248 de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron abandonar ese país, lo que representa cerca del 60% del total de ciudadanos que habían quedado varados en medio de las restricciones de vuelos provocadas por el conflicto en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2030622342112485417&partner=&hide_thread=false

El operativo del Gobierno Nacional

Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la cancelación de numerosos vuelos comerciales en Medio Oriente. En ese marco, se decidió priorizar la evacuación de menores de edad y personas con problemas de salud.

El regreso de los argentinos fue posible gracias a la reanudación parcial de algunas rutas aéreas y a la programación de vuelos comerciales que conectan Dubái con Sudamérica, generalmente con escala previa en la ciudad brasileña de Río de Janeiro antes de arribar a Buenos Aires.

Desde Cancillería señalaron que el trabajo para asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en la región continuará en los próximos días, ya que aún quedan compatriotas que buscan salir de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países afectados por la escalada bélica.

En ese sentido, Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el Gobierno mantiene contacto permanente con los argentinos que se encuentran en Medio Oriente para facilitar su retorno “de la manera más rápida y segura posible”.

Temas
Seguí leyendo

Las presencias y ausencias que marcaron el acto de jura de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

La dura respuesta de la Unión Industrial Argentina a Javier Milei tras su discurso en el Congreso

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

Desde marzo, el DNI costará más: qué cambia y a quiénes afecta

Por qué el Gobierno Argentino eleva el nivel de seguridad en todo el territorio

Luis Caputo refuerza su equipo con el economista uruguayo Ernesto Talvi

Crisis u oportunidad: la "grieta" en la política por la situación de la vitivinicultura

Petri pidió más presión política para el vino: "Tenemos que hacer lobby vitivinícola"

LO QUE SE LEE AHORA
La apuesta del Gobierno Nacional.
Dato clave del INDEC

El dato de inflación llega con una amenaza externa: la suba del petróleo

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo