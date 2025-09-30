Cornejo defendió la reforma del estatuto y acusó a la oposición de "doble discurso"

El mandatario defendió el proyecto impulsado por su gobierno y aprobado por la Legislatura

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la sanción de la ley que modifica el estatuto del empleado público en Mendoza y cuestionó a los sectores políticos y gremiales que se manifestaron en contra.

Según aseguró, “hay legisladores que en privado la apoyan pero en público votaron en contra” .

“En épocas electorales hay gente en la Legislatura que lo vota en contra y en privado dice que estaba bien hacerlo . No es honesto intelectualmente decir una cosa en privado y hacer otra cosa en público”, lanzó.

Alfredo Cornejo: “El estatuto protege al buen empleado público”

El mandatario remarcó que la reforma busca dar mayor agilidad al Estado y brindar garantías a los trabajadores que cumplen con sus funciones.

Aseguró que el nuevo régimen establece indemnización para quienes sean despedidos, incluyendo interinos, y que el objetivo es reducir los litigios laborales que mayormente derivan en fallos favorables a los gremios en la Corte provincial. En ese sentido, apuntó contra la Sala Segunda del máximo tribunal, compuesta por los jueces “filo peronistas” Mario Adaro y Omar Palermo, y el nominado por él, José Valerio, hoy distanciado de Cornejo.

Casa de Gobierno, fachada.jpg Alfredo Cornejo defendió la modificación del estatuto del empleado público de Mendoza. Foto: Yemel Fil

“El que sea injustamente despedido puede ir a la Justicia igual, pero además ahora tiene beneficios como la indemnización. Se cambia la legislación a futuro y se da más flexibilidad a los próximos administradores”, señaló el gobernador, que comparó la medida con la Ley de Contrato de Trabajo en el ámbito privado.

Asimismo, remarcó que los efectos de la norma se verán en el mediano plazo, como ocurrió con otras reformas implementadas en su primera gestión. “La crónica periodística es aquí y ahora, pero la mirada de un gobernador debe ser de mediano plazo. Vamos a tener un Estado más ágil con este estatuto”, afirmó.

Reforma del estatuto del empleado público: de qué se trata la ley

El texto, que fue aprobado en el Senado con el desempate de la vicegobernadora Hebe Casado, introduce cambios en el estatuto vigente con el fin de ordenar los mecanismos de despido, indemnización y estabilidad laboral en la administración pública provincial.

Entre otras disposiciones, incorpora la figura del personal de planta interino, que fue rechazada por la pata gremial y que los diferencia del personal de planta permanente.

El oficialismo defendió la iniciativa señalando que apunta a modernizar el manejo de recursos humanos y dar un marco legal más claro para evitar conflictos judiciales. La oposición en su conjunto votó en contra en ambas cámaras legislativas.

La reacción del sindicalismo

Desde los sindicatos estatales la respuesta fue inmediata. Gremios como ATE y SITEA adelantaron que judicializarán la norma y que continuarán con medidas de fuerza en rechazo a la reforma. Argumentan que la ley recorta derechos adquiridos y precariza las condiciones de empleo en el Estado.

protesta, gremios, legislatura, estatuto empleado público Gremios se movilizaron frente a la Legislatura mientras se trataba la ley que modificó el estatuto del empleado público.

Incluso, dirigentes advirtieron que la reforma será impugnada en la Suprema Corte de Justicia por considerarla inconstitucional.