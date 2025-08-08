Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen

El segundo examen se realizó luego de que 141 médicos fueran convocados a revalidar sus calificaciones por presuntas irregularidades en la evaluación original. Entre ellos, 133 eran profesionales extranjeros . Según el funcionario, el objetivo fue garantizar la calidad y equidad en el sistema de selección .

Lugones señaló que ninguno de los que se presentó a rendir volvió a alcanzar su nota original . En detalle, de los 141 convocados, 117 obtuvieron puntajes mucho más bajos y 24 no se presentaron .

“ Defender el mérito es garantizar la calidad médica ”, sostuvo el ministro en una publicación en redes. El funcionario nacional consideró que la medida evitó que personas sin el nivel requerido ocuparan puestos clave en el orden de mérito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1953880636944474165&partner=&hide_thread=false DEFENDER EL MÉRITO ES GARANTIZAR CALIDAD MÉDICA

Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo. De los 141 convocados a rendir nuevamente, 117 obtuvieron notas mucho más bajas… pic.twitter.com/bSIALz4GYa — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 8, 2025

La denuncia por posible fraude en el examen de ingreso a residencias médicas

El Examen Único de Residencias Médicas desarrollado el pasado 1º de julio dejó resultados que llamaron la atención de la cartera sanitaria nacional, que tiempo después informó que iniciaría una investigación, a la vez que anunció una nueva instancia de evaluación para 141 profesionales, de los 268 casos sospechosos detectados. Complementariamente, se radicó una denuncia penal.

Entre las irregularidades que se investigan aparecen de las más insólitas: lentes con cámaras para grabar el examen, aspirantes que acudían en masa a los baños para intercambiar respuestas, celulares ocultos para obtener respuestas por la web, o directamente métodos más “tradicionales”, como el "machete" y la copia entre postulantes.

Mario Lugones, ministro de Salud 2025 Foto: Prensa Ministerio de Salud

El titular de la cartera sanitaria enfatizó que “en medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo”, recordando que detrás de cada guardia o diagnóstico “hay vidas en juego”.

“La confianza empieza por proteger a los pacientes de la improvisación y del fraude”, concluyó, defendiendo la rigurosidad del proceso de selección para las residencias médicas.