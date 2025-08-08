Salud

Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen

En la nueva instancia de evaluación, ninguno de los convocados logró revalidar su nota. “Defender el mérito es garantizar calidad médica”, dijo el ministro de Salud.

Varios aspirantes directamente no se presentaron

Varios aspirantes directamente no se presentaron

El segundo examen se realizó luego de que 141 médicos fueran convocados a revalidar sus calificaciones por presuntas irregularidades en la evaluación original. Entre ellos, 133 eran profesionales extranjeros. Según el funcionario, el objetivo fue garantizar la calidad y equidad en el sistema de selección.

Lee además
Campaña por la lactancia materna en Guaymallén.
Implicancias nutricionales y emocionales

Guaymallén impulsa una campaña por la lactancia y la donación de leche materna
Nuevo sistema de solicitud de turnos en la Ciudad de Mendoza.
Estrategia Integral

Nuevo sistema online para pedir turnos en centros de salud municipales de la Ciudad
residencias medicas examen
Se tomó un nuevo examen de residencias médicas y ninguno de los aspirantes aprobó

Se tomó un nuevo examen de residencias médicas y ninguno de los aspirantes aprobó

Fraude en examen de residencias médicas: resultados confirman las sospechas

Lugones señaló que ninguno de los que se presentó a rendir volvió a alcanzar su nota original. En detalle, de los 141 convocados, 117 obtuvieron puntajes mucho más bajos y 24 no se presentaron.

Defender el mérito es garantizar la calidad médica”, sostuvo el ministro en una publicación en redes. El funcionario nacional consideró que la medida evitó que personas sin el nivel requerido ocuparan puestos clave en el orden de mérito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1953880636944474165&partner=&hide_thread=false

La denuncia por posible fraude en el examen de ingreso a residencias médicas

El Examen Único de Residencias Médicas desarrollado el pasado 1º de julio dejó resultados que llamaron la atención de la cartera sanitaria nacional, que tiempo después informó que iniciaría una investigación, a la vez que anunció una nueva instancia de evaluación para 141 profesionales, de los 268 casos sospechosos detectados. Complementariamente, se radicó una denuncia penal.

Entre las irregularidades que se investigan aparecen de las más insólitas: lentes con cámaras para grabar el examen, aspirantes que acudían en masa a los baños para intercambiar respuestas, celulares ocultos para obtener respuestas por la web, o directamente métodos más “tradicionales”, como el "machete" y la copia entre postulantes.

Mario Lugones, ministro de Salud 2025

El titular de la cartera sanitaria enfatizó que “en medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo”, recordando que detrás de cada guardia o diagnóstico “hay vidas en juego”.

“La confianza empieza por proteger a los pacientes de la improvisación y del fraude”, concluyó, defendiendo la rigurosidad del proceso de selección para las residencias médicas.

Temas
Seguí leyendo

El duro relato del caso Luca en Tupungato: "Estuvo dormido 36 horas y luego en shock"

Operativos de salud: atención gratuita en barrios de la Capital en agosto

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: cuáles son los síntomas que genera la variante "Frankenstein"

Salud hizo la denuncia a presuntos responsables de fraude en los exámenes de residencias médicas

El Gobierno citó a ATE para debatir paritarias, tras el paro en la salud

Vacunación y desparasitación gratuita para mascotas en la Ciudad de Mendoza

Diputados dieron media sanción al financiamiento para la transformación digital de salud y educación

El Municipio de Tunuyán promueve zonas cardio seguras con un nuevo taller de RCP

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú
Final feliz

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Te Puede Interesar

Varios aspirantes directamente no se presentaron
Salud

Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen

Por Sitio Andino Sociedad
Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

Por Natalia Mantineo
Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Por Sitio Andino Policiales