Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 8 de agosto

Vecinos de Mendoza serán afectados por un importante corte de luz. Conocé el detalle de las zonas que se verán afectadas por los cortes de electricidad.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Los cortes de luz afectará a varios departamentos de Mendoza. 
Varios departamentos de Mendoza se verán afectados por cortes de luz.
Qué zonas se verán afectadas este viernes 8 de agosto por cortes de luz

Guaymallén

  • – Entre calles Emilio Civit, Rafael Obligado, Patricias Mendocinas, Pedernera y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre Gobernador Ortiz y barrio El Envero; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

– En el Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF. En loteos Bodega Foster y Alma Gardenia; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Reconquista, Buenos Aires, Saavedra y Defensa. En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre calles Víctor Hugo y Los Pinos. y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En callejón Ortiz, hacia el sur de Ruta Provincial N°34. En barrios Los Jarilleros I y II; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle El Álamo, hacia el este de Ruano. En finca De Marchi; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Estrella; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – Entre calles El Moro, Mercado, El Vencedor y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles De La Escuela, Belgrano, El Zorzal y La Costa; Goudge. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Estancia Las Vertientes, hacia el norte de Ruta Provincial N°150; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h

  • – En calle Bento, entre Sarmiento y Los Sauces; Las Paredes. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Fray Inalicán, Balloffet, Los Sauces y Casnati. De 10.45 a 14.45 h.

