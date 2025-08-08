Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 8 de agosto

Qué zonas se verán afectadas este viernes 8 de agosto por cortes de luz
Guaymallén
– Entre calles Emilio Civit, Rafael Obligado, Patricias Mendocinas, Pedernera y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Luján de Cuyo
– En calle Roque Sáenz Peña, entre Gobernador Ortiz y barrio El Envero; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
– En el Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF. En loteos Bodega Foster y Alma Gardenia; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
– Entre calles Reconquista, Buenos Aires, Saavedra y Defensa. En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre calles Víctor Hugo y Los Pinos. y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
– En callejón Ortiz, hacia el sur de Ruta Provincial N°34. En barrios Los Jarilleros I y II; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
– En calle El Álamo, hacia el este de Ruano. En finca De Marchi; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.30 h.