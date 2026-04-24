Minisio abrió su primer local en Buenos Aires: qué vende y por qué es furor

La apertura de la primera tienda física de Miniso en la peatonal Florida, Buenos Aires , generó un fenómeno inédito en el centro porteño con filas de siete cuadras. Miles de personas esperaron su turno para realizar una compra de los artículos más virales de la marca, que combina el diseño minimalista de inspiración japonesa con precios sumamente competitivos.

La cadena de origen chino proyecta una inversión de 50 millones de dólares para los próximos cinco años en el territorio nacional . El objetivo final es alcanzar los 100 locales abiertos, lo que representaría la creación de hasta mil puestos de trabajo directos para los jóvenes locales.

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Después del éxito en la calle Florida, la marca ya tiene fecha para su próximo gran desembarco en el shopping DOT durante mayo. Esta tienda insignia tendrá 600 metros cuadrados y una estética diferencia l que será la primera de su tipo en toda la región de América.

Licencias exclusivas y una compra inteligente

El catálogo de Miniso se destaca por la enorme variedad de productos que ofrece, con más de 5000 referencias distintas en sus góndolas. Podés encontrar desde artículos para el hogar y tecnología hasta cosmética, papelería y peluches de alta calidad con diseños sumamente cuidados.

Uno de los grandes atractivos son las alianzas con licencias globales como Disney, Sanrio, Snoopy y Harry Potter. Estos productos con licencia convierten objetos cotidianos en piezas de deseo de miles de clientes que visitan la tienda en todas sus sucursales.

Miniso adentro Gran repercusión en Buenos Aires por la tienda japonesa miniso

La fórmula de venta que conquistó al mundo

Fundada en 2013 por Ye Guofu, la marca se basa en la simplicidad japonesa para ofrecer funcionalidad a precios masivos. Aunque su origen es chino, la estética minimalista y el orden de sus tiendas han sido claves para expandirse por más de 112 países actualmente.

Con locales previstos en Unicenter, Palmas del Pilar y el Aeropuerto de Ezeiza, la marca busca consolidar su presencia en puntos estratégicos. La apuesta actual es mucho más agresiva que la de 2019, aprovechando un contexto de consumo de tickets bajos pero de gran rotación.