Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

El EPRE oficializó un aumento en la tarifa de la luz para los usuarios de la provincia de Mendoza.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en la provincia de Mendoza en agosto, septiembre y octubre para todas las distintas distribuidoras de energía . El aumento será del 1% en promedio. El ajuste en las boletas de la luz fue oficializado este jueves, mediante la Resolución 194, publicada en el Boletín Oficial.

Esta suba surgió de la medida de la Secretaría de Energía de la Nación del pasado 31 de julio, que estableció los nuevos precios estacionales de energía y potencia, que impactan en el componente de la tarifa llamado Costo de Abastecimiento , de jurisdicción nacional.

El incremento será del 1% y corresponde al periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre de 2025.

Las variaciones en promedio van de $565 bimestrales (0.9%) a $ 2.200 bimestrales (1%), de acuerdo al consumo y nivel de segmentación del usuario.

Asimismo, se estableció que continúa para el mes de agosto la ampliación de consumos subsidiados de energía eléctrica y las bonificaciones para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios):

Usuarios Nivel 2 : consumo subsidiado hasta 1400 kWh bimestrales (700 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 67,52%.

: consumo subsidiado hasta 1400 kWh bimestrales (700 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 67,52%. Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 1000 kWh bimestrales (500 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 52,16%.

corte de luz

Qué pasa con el componente que fija la provincia de Mendoza

En cuanto al componente provincial de la tarifa Valor Agregado de Distribución (VAD), que también forma parte de los ítems de las boletas de los mendocinos, el EPRE indicó que "no se aplicará ninguna actualización durante el trimestre agosto, septiembre y octubre".

Esto se debe a que la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) no superó el umbral definido del 7% del trimestre anterior. Es que el ajuste del VAD, que se analizó en una audiencia pública, estaba sujeto a los datos inflacionarios.

Inscripción a subsidios para la tarifa de la luz

Desde el EPRE señalaron que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Aquellos usuarios que deseen ser incluidos en el RASE deberán ingresar al siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante el sitio web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/ y completar el formulario.