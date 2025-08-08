Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en la provincia de Mendoza en agosto, septiembre y octubre para todas las distintas distribuidoras de energía. El aumento será del 1% en promedio. El ajuste en las boletas de la luz fue oficializado este jueves, mediante la Resolución 194, publicada en el Boletín Oficial.
Esta suba surgió de la medida de la Secretaría de Energía de la Nación del pasado 31 de julio, que estableció los nuevos precios estacionales de energía y potencia, que impactan en el componente de la tarifa llamado Costo de Abastecimiento, de jurisdicción nacional.
El incremento será del 1% y corresponde al periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre de 2025.
Las variaciones en promedio van de $565 bimestrales (0.9%) a $ 2.200 bimestrales (1%), de acuerdo al consumo y nivel de segmentación del usuario.
Asimismo, se estableció que continúa para el mes de agosto la ampliación de consumos subsidiados de energía eléctrica y las bonificaciones para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios):
Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 1400 kWh bimestrales (700 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 67,52%.
Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 1000 kWh bimestrales (500 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 52,16%.
Qué pasa con el componente que fija la provincia de Mendoza
En cuanto al componente provincial de la tarifa Valor Agregado de Distribución (VAD), que también forma parte de los ítems de las boletas de los mendocinos, el EPRE indicó que "no se aplicará ninguna actualización durante el trimestre agosto, septiembre y octubre".