Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la resolución 2591, y el objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de formación de profesionales de la salud y, a la vez, fortalecer el sistema sanitario de Mendoza.
Este año, el número de residentes inscriptos creció un 21% respecto al 2024.
Foto: Cristian Lozano
Este año, 628 profesionales médicos se inscribieron para concursar por los 427 cupos iniciales, lo que representa un aumento del 21% con respecto a 2024 y duplica la cantidad de inscritos de hace dos años.
Por segundo año consecutivo, crece la cantidad de profesionales que eligen formarse en nuestro sistema de residencias médicas y no médicas. Más especialistas significa mejor atención, más rápida y más cercana para todos los mendocinos.
Residencias médicas: detalles de la ampliación en Mendoza
La decisióndel MInisterio de Salud se fundamenta en varios puntos clave:
Aumento de aspirantes: la Subdirección de Gestión de Talento Humano destacó el alto número de inscritos en las 30 especialidades disponibles, especialmente en aquellas consideradas prioritarias o promovidas.
Capacidad formativa: las sedes formadoras confirmaron que tienen la capacidad para recibir a más residentes, lo que permite aprovechar esta fuerza laboral motivada.
Este año son 30 las especialidades disponibles para realizar las Residencias.
Nuevas oportunidades: se habilitó a los pediatras para concursar en la especialidad de segundo nivel de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Apoyo a instituciones privadas: las sedes con financiamiento privado también solicitaron y obtuvieron una ampliación de cupos.
La sinergia entre la alta demanda de formación y la necesidad de fortalecer la atención sanitaria convierte la ampliación de cupos en una medida estratégica para el futuro de la salud en la provincia.