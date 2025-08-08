Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial. Gobierno de la Nación

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la resolución 2591, y el objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de formación de profesionales de la salud y, a la vez, fortalecer el sistema sanitario de Mendoza.

Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes Este año, el número de residentes inscriptos creció un 21% respecto al 2024. Foto: Cristian Lozano Este año, 628 profesionales médicos se inscribieron para concursar por los 427 cupos iniciales, lo que representa un aumento del 21% con respecto a 2024 y duplica la cantidad de inscritos de hace dos años.

Embed Por segundo año consecutivo, crece la cantidad de profesionales que eligen formarse en nuestro sistema de residencias médicas y no médicas. Más especialistas significa mejor atención, más rápida y más cercana para todos los mendocinos.



Residencias médicas: detalles de la ampliación en Mendoza La decisióndel MInisterio de Salud se fundamenta en varios puntos clave: Aumento de aspirantes: la Subdirección de Gestión de Talento Humano destacó el alto número de inscritos en las 30 especialidades disponibles, especialmente en aquellas consideradas prioritarias o promovidas.

Capacidad formativa: las sedes formadoras confirmaron que tienen la capacidad para recibir a más residentes, lo que permite aprovechar esta fuerza laboral motivada. Fibromialgia Salud consulta médica medicos Este año son 30 las especialidades disponibles para realizar las Residencias. DPA.de Nuevas oportunidades: se habilitó a los pediatras para concursar en la especialidad de segundo nivel de Psiquiatría Infanto-Juvenil .

Apoyo a instituciones privadas: las sedes con financiamiento privado también solicitaron y obtuvieron una ampliación de cupos. La sinergia entre la alta demanda de formación y la necesidad de fortalecer la atención sanitaria convierte la ampliación de cupos en una medida estratégica para el futuro de la salud en la provincia.