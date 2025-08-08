Efemérides

Día Internacional del Orgasmo Femenino: por qué se conmemora el 8 de agosto y cuál es su historia

Como cada 8 de agosto, se recuerda el Día Internacional del Orgasmo Femenino. En la nota, conocé los orígenes de la efeméride.

Día Internacional del Orgasmo Femenino: por qué se conmemora el 8 de agosto y cuál es su historia

Día Internacional del Orgasmo Femenino: por qué se conmemora el 8 de agosto y cuál es su historia

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Esta fecha fue establecida para destacar la importancia del cuidado de la salud sexual de las mujeres y promover el autoconocimiento, especialmente frente a quienes reducen el orgasmo a un mero acto dentro de las relaciones sexuales.

8 de agosto: por qué se celebra el Día del Orgasmo Femenino

Desde 2006, cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Esta efeméride comenzó en el pequeño pueblo brasileño de Esperantina y rápidamente se expandió a nivel mundial.

Lee además
Diabetes en niños, algo que preocupa en Malargüe (Foto gentileza). video
Movida solidaria

Sumate a la causa: familias de Malargüe viajan al Congreso Nacional de Diabetes
Varios aspirantes directamente no se presentaron
Salud

Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen

La iniciativa surgió cuando José Arimateia Dantas Lacerda, concejal de Esperantina, tomó conocimiento de un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí. El informe revelaba que el 28% de las mujeres en esa región eran incapaces de alcanzar el orgasmo, lo que evidenciaba una problemática grave de salud pública.

mujer, relax, orgasmo femenino.jpg

Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina ha sido un tema tabú, lo que ha llevado a que muchas mujeres, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, nunca hayan experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales. En muchos casos, el hombre se enfoca únicamente en su propio placer, olvidando las necesidades de su pareja. Sin embargo, una causa aún más importante es la falta de autoconocimiento que muchas mujeres tienen sobre su cuerpo y lo que realmente les provoca placer.

El objetivo principal de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia de conocerse a sí mismas y explorar su cuerpo, para descubrir qué les gusta, qué les causa placer y qué no es adecuado para ellas.

Beneficios del orgasmo femenino

  • Diversos estudios demuestran que una vida sexual saludable, con orgasmos frecuentes, puede influir positivamente en la salud mental de la mujer, ayudando a prevenir enfermedades como la demencia senil, el Alzheimer y otros trastornos cerebrales.
  • El orgasmo también puede ser una terapia efectiva contra las migrañas y distintos tipos de dolores de cabeza.
  • Durante el orgasmo, el umbral del dolor en la mujer aumenta hasta un 107%, lo que equivale a soportar el dolor de una fractura ósea sin apenas notarlo.
  • Además, los orgasmos elevan los niveles de felicidad, fortalecen la autoestima y ayudan a la mujer a conocerse mejor, reconociendo sus capacidades y límites.
  • Entre otros beneficios, el orgasmo contribuye a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, favorecer la circulación sanguínea gracias a su efecto aeróbico, mejorar la salud de la piel y promover una sensación de juventud y bienestar.

Fuente: diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Metrotranvía: cuánto costará la instalación de paradores inteligentes

Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 8 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú
Final feliz

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú

Las Más Leídas

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado las anunció en cadena nacional video
Enfrentado al Congreso

Las dos medidas de Milei para blindar el equilibrio fiscal

Por Sitio Andino Política
Javier Milei defendió los vetos: Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir video
Mensaje presidencial

Javier Milei defendió los vetos: "Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir"

Por Sitio Andino Política
Sigue el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel
Conflicto con la provincia sureña

Río Atuel: Mendoza responde a La Pampa y denuncia uso político de la causa

Por Sitio Andino Política