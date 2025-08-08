Día Internacional del Orgasmo Femenino: por qué se conmemora el 8 de agosto y cuál es su historia

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Esta fecha fue establecida para destacar la importancia del cuidado de la salud sexual de las mujeres y promover el autoconocimiento, especialmente frente a quienes reducen el orgasmo a un mero acto dentro de las relaciones sexuales.

8 de agosto: por qué se celebra el Día del Orgasmo Femenino Desde 2006, cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Esta efeméride comenzó en el pequeño pueblo brasileño de Esperantina y rápidamente se expandió a nivel mundial.

La iniciativa surgió cuando José Arimateia Dantas Lacerda, concejal de Esperantina, tomó conocimiento de un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí. El informe revelaba que el 28% de las mujeres en esa región eran incapaces de alcanzar el orgasmo, lo que evidenciaba una problemática grave de salud pública.

mujer, relax, orgasmo femenino.jpg Foto: Freepix Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina ha sido un tema tabú, lo que ha llevado a que muchas mujeres, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, nunca hayan experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales. En muchos casos, el hombre se enfoca únicamente en su propio placer, olvidando las necesidades de su pareja. Sin embargo, una causa aún más importante es la falta de autoconocimiento que muchas mujeres tienen sobre su cuerpo y lo que realmente les provoca placer.

El objetivo principal de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia de conocerse a sí mismas y explorar su cuerpo, para descubrir qué les gusta, qué les causa placer y qué no es adecuado para ellas. Beneficios del orgasmo femenino Diversos estudios demuestran que una vida sexual saludable, con orgasmos frecuentes, puede influir positivamente en la salud mental de la mujer, ayudando a prevenir enfermedades como la demencia senil, el Alzheimer y otros trastornos cerebrales.

El orgasmo también puede ser una terapia efectiva contra las migrañas y distintos tipos de dolores de cabeza.

Durante el orgasmo, el umbral del dolor en la mujer aumenta hasta un 107%, lo que equivale a soportar el dolor de una fractura ósea sin apenas notarlo.

Además, los orgasmos elevan los niveles de felicidad, fortalecen la autoestima y ayudan a la mujer a conocerse mejor, reconociendo sus capacidades y límites.

Entre otros beneficios, el orgasmo contribuye a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, favorecer la circulación sanguínea gracias a su efecto aeróbico, mejorar la salud de la piel y promover una sensación de juventud y bienestar. Fuente: diainternacionalde

