Arrancan las Pruebas PISA en Mendoza: el examen será rendido por unos 2500 alumnos.

Las Pruebas PISA se ponen en marcha en la provincia de Mendoza. Y es que desde este lunes y hasta el miércoles 17 de septiembre, unos 2500 alumnos de 15 años rendirán el examen internacional. Las áreas que se evaluarán serán: Matemática, Lengua y Ciencias.
Según informaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE), este año participarán 75 establecimientos, de la gestión pública y privada.
"Las PISA, al evaluar en tantos países no se focaliza en contenidos, sino en las habilidades que necesita el estudiante para participar activamente de la sociedad actual. Eso nos permite tener un diagnóstico más integral de los procesos de los estudiantes y suma evidencia para poder seguir gestionando", sumó la funciionaria.
matemática eduten capacitación docente 1.jpg
Los alumnos rendirán en formato digital, tal como en la edición anterior.
Cómo se realiza el examen y cuándo se publican los resultados
El examen se realizará en computadora a través de un programa que no necesita conexión a internet. Los estudiantes serán asistidos por personal técnico y aplicadores para garantizar el correcto desarrollo del examen.
Los resultados de PISA 2022 estarán disponibles en diciembre de 2026 y serán representativos a nivel nacional, sin identificar a ninguna escuela o estudiante en particular.