Arrancan las Pruebas PISA en Mendoza: el examen será rendido por unos 2500 alumnos.

Las Pruebas PISA se ponen en marcha en la provincia de Mendoza. Y es que desde este lunes y hasta el miércoles 17 de septiembre, unos 2500 alumnos de 15 años rendirán el examen internacional. Las áreas que se evaluarán serán: Matemática, Lengua y Ciencias.

Según informaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE), este año participarán 75 establecimientos, de la gestión pública y privada.

Romina Durán , directora de Evaluación de la Calidad Educativa, confirmó a SITIO ANDINO que tal como en la edición anterior, se realizará en formato digital en todo el país.

Serán 2500 los alumnos que rendirán las Pruebas PISA. Foto: Cristian Lozano

Pruebas PISA: quiénes participan

El programa PISA, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realiza cada tres años desde el 2000 y participan estudiantes de 15 años. Tiene como objetivo evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes para su futuro personal y profesional.

"Las PISA, al evaluar en tantos países no se focaliza en contenidos, sino en las habilidades que necesita el estudiante para participar activamente de la sociedad actual. Eso nos permite tener un diagnóstico más integral de los procesos de los estudiantes y suma evidencia para poder seguir gestionando", sumó la funciionaria.

matemática eduten capacitación docente 1.jpg Los alumnos rendirán en formato digital, tal como en la edición anterior.

Cómo se realiza el examen y cuándo se publican los resultados

El examen se realizará en computadora a través de un programa que no necesita conexión a internet. Los estudiantes serán asistidos por personal técnico y aplicadores para garantizar el correcto desarrollo del examen.

Los resultados de PISA 2022 estarán disponibles en diciembre de 2026 y serán representativos a nivel nacional, sin identificar a ninguna escuela o estudiante en particular.