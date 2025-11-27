Festival Viña del Mar 2026: la grilla definitiva, entradas y sorpresas

El Festival Viña del Mar 2026 empieza a tomar temperatura en toda Latinoamérica y también entre el público mendocino , que cada año sigue de cerca lo que ocurre en la Quinta Vergara. Con la grilla oficial confirmada, la nueva edición promete seis noches de shows inolvidables. La expectativa ya se siente en la previa más comentada del verano.

La organización sorprendió al confirmar a Gloria Estefan, Juanes y Pet Shop Boys, tres nombres que marcan el pulso internacional del festival. El regreso de Estefan, con su álbum Raíces , será uno de los momentos más esperados , especialmente porque será su primera presentación individual en Viña. Juanes, por su parte, vuelve a un escenario que conoce bien, mientras que la icónica dupla inglesa debutará con un show especialmente adaptado para la Quinta Vergara.

El talento chileno tendrá como gran figura a Mon Laferte, quien regresará a su país con una propuesta basada en su disco Femme Fatale (2025). A ella se sumará Matteo Bocelli, que llega con su primer espectáculo en solitario tras el fuerte impacto que dejó en su visita anterior. La producción destaca que esta edición busca equilibrar tradición y renovación.

El público argentino tendrá este año una presencia particularmente fuerte en la grilla. Paulo Londra, Milo J y Ke Personajes encabezarán distintas noches y representan la expansión regional de la música urbana y la cumbia argentina. La apuesta por captar al público joven es una de las estrategias centrales del festival.

La programación día por día incluye:

22 de febrero: Gloria Estefan – Matteo Bocelli

23 de febrero: Pet Shop Boys – Bomba Estéreo

24 de febrero: Jesse & Joy – NMIXX

25 de febrero: Juanes – Ke Personajes

26 de febrero: Mon Laferte – Yandel Sinfónico

27 de febrero: Paulo Londra – Pablo Chill-E – Milo J

artistas del Festival viña del Mar 2026 Artistas confirmados para el festival Viña del Mar 2026

Entradas, transmisión y todo lo que hay que saber

La venta de entradas comenzó el 26 de noviembre con preventa para clientes Santander y Entel a través de PuntoTicket, mientras que la venta general se habilitará el 28 de noviembre. Los precios irán desde los 21 hasta los 292 dólares más cargos por servicio, con un máximo de cuatro tickets por persona. El e-ticket podrá descargarse desde el 13 de febrero.

Para quienes no viajen a Chile, el festival podrá verse por Mega y también por Disney+ en toda América Latina. La conducción estará nuevamente en manos de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes repetirán la dupla del año anterior.

Durante seis noches, artistas de distintos géneros buscarán conquistar al famoso “Monstruo” y alzarse con las codiciadas Gaviotas. Con una edición cargada de nombres fuertes, propuestas variadas y alto impacto regional, el Festival Viña del Mar 2026 se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del próximo verano.