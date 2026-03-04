Vacunación: las autoridades de Salud advierten sobre estafas telefónicas.

El Ministerio de Salud de Mendoza emitió una alerta urgente a la comunidad ante el incremento de denuncias por intentos de estafas virtuales y telefónicas por falsos turnos de vacunación . Personas malintencionadas se están haciendo pasar por personal sanitario para obtener datos sensibles de los ciudadanos.

El modus operandi detectado consiste en llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp donde se ofrecen turnos para vacunas (COVID-19, gripe u otras dosis del calendario) .

Bajo el pretexto de "confirmar el turno", los delincuentes solicitan a la víctima un código de verificación que llega por SMS a su celular. Al proporcionar este número, el atacante logra el hackeo del dispositivo o el acceso a la cuenta de WhatsApp, permitiéndoles suplantar la identidad del usuario para cometer delitos financieros.

Desde la cartera sanitaria se recuerda de manera taxativa:

Sin contacto oficial: el Ministerio no realiza llamadas telefónicas , no envía e-mails ni mensajes de texto para asignar turnos de vacunación ni para ninguna otra gestión administrativa.

Demanda espontánea: actualmente, el acceso a las vacunas se realiza de forma directa. No se requieren turnos previos ni inscripciones en plataformas digitales.

Gratuidad: todas las vacunas del calendario oficial son gratuitas y no requieren de ningún pago o transacción bancaria.

vacunación antigripal 2 Las vacunas para los grupos de riesgo son gratuitas y no requieren turno previo.

¿Dónde vacunarse?

Los ciudadanos pueden acudir directamente, sin turno, a los siguientes puntos habilitados:

Centros de Salud más cercanos a su domicilio.

Vacunatorios de hospitales públicos.

Vacunatorio Central.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar ser víctima de estos engaños, se solicita seguir estos consejos:

Nunca brinde códigos que reciba por SMS a desconocidos.

No proporcione información personal , bancaria o contraseñas por teléfono.

Si recibe un mensaje sospechoso, bloquee el número y no acceda a enlaces externos.

La prevención es la mejor herramienta contra el fraude. Si usted o un familiar han sido contactados bajo esta modalidad, desestime la comunicación de inmediato.

Preguntas frecuentes sobre Vacunación

¿Cómo sacar un turno para vacunarse en los centros de salud o el Vacunatorio Central?

No es necesario sacar turno. Actualmente, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza trabaja bajo la modalidad de demanda espontánea. Esto significa que solo tenés que presentarte con tu DNI y carnet de vacunación en cualquier centro de salud, hospital público o en el Vacunatorio Central dentro de sus horarios de atención.

Si llega un mensaje de WhatsApp pidiéndo un código para confirmar la dosis, ¿es oficial?

No, es una estafa. El Ministerio de Salud nunca llamará ni enviará mensajes de texto o e-mails para solicitar "códigos de verificación", contraseñas o datos personales. Si reciben un mensaje de este tipo, es un intento de hackeo del dispositivo. Bloquear el número de inmediato y no compartas ninguna información.

¿Qué documentación debo presentar al momento de ir a vacunarme?

Para recibir cualquier dosis del calendario oficial o refuerzos, solo es necesario presentar el DNI para registrar la aplicación en el sistema nacional y, en caso de tenerlo, el carnet de vacunación físico para que el personal de salud pueda completar el historial. El trámite es presencial, personal y totalmente gratuito.