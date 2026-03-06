6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Actividades agropecuarias del sur mendocino

Vacunación antiaftosa: advierten multas para productores que no cumplan plazos

Productores ganaderos de Malargüe ya pueden iniciar la vacunación, una medida clave para proteger el estatus sanitario de Mendoza.

NA

El médico veterinario Lisandro Jaeggi, vicepresidente de la Asociación Ganadera del Secano Mendocino, dio a conocer datos relevantes para los productores bovinos del departamento en el inicio de una nueva campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, una enfermedad viral contagiosa que afecta principalmente al ganado vacuno.

Detalles de la vacunación antiaftosa en el sur provincial

Lisandro Jaeggi explicó que el operativo tendrá una duración de tres meses, con la posibilidad de un mes adicional de gracia en situaciones excepcionales. Sin embargo, remarcó que quienes no cumplan con los plazos establecidos se exponen a sanciones económicas.

En ese sentido, el dirigente señaló que en el sur mendocino se contemplan situaciones particulares, como las de los veranadores o crianceros que permanecen en zonas de cordillera hasta fines de abril o principios de mayo. Estos productores recién entonces regresan con sus animales hacia los campos de invernada ubicados al este del departamento de Malargüe.

Ante consultas de SITIO ANDINO, Lisandro Jaeggi indicó que los pedidos de prórroga deben tramitarse previamente en las oficinas locales de la Dirección Provincial de Ganadería de Mendoza o del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismos donde también se gestionan las dosis necesarias para la campaña.

Importancia de la vacunación para la comercialización de ganado

Respecto a la comercialización de hacienda, el médico veterinario Lisandro Jaeggi, aclaró que no es necesario realizar una revacunación para vender animales luego de aplicada la primera dosis. Con la vacunación vigente se puede comercializar en todas las categorías, tanto animales adultos como jóvenes, precisó.

No obstante, explicó que una vez transcurridos los seis meses de cobertura que brinda la vacuna, este año habrá una particularidad, se realizará una revacunación específica para terneros y terneras, quedando exceptuadas las categorías de vaquillonas, novillitos, vacas y toros.

En el sur provincial está la mayor concentración de bovinos de Mendoza, y se encuentra en los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe, en ese orden, lo que convierte a esta campaña en un eje clave para la sanidad ganadera mendocina y, por extensión, para el estatus sanitario de Argentina.

Finalmente, Lisandro Jaeggi recordó que este año se suma la implementación de caravanas de trazabilidad electrónica. Este sistema permitirá controles más estrictos y será obligatorio para la venta de animales. “No se trata de un chip de rastreo, sino de un dispositivo que contiene los datos necesarios para las guías de traslado del ganado”, explicó, al tiempo que recomendó solicitarlo con anticipación ante los organismos oficiales.

