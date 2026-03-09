Ascenso de la temperatura y probables lluvias débiles, el pronóstico para este lunes 9 de marzo en Mendoza.

El día amanecerá con cielo despejado. A partir de la, s 18:00 horas, comienza a seminublarse el Gran Mendoza y la zona Este. Desde la 01:00 horas. del día Martes, existe probabilidad de lluvias débiles en San Rafael, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco.
Tiempo en Alta Montaña
Cielo despejado durante toda la jornada.
Temperatura promedio en el llano de la Provincia de Mendoza
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 12°C.
Mínima (Resto de la provincia): 14°C.
Máxima provincial promedio: 26°C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Martes 10 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 30 ºC | Mínima: 14 ºC.