Ascenso de la temperatura y probables lluvias débiles, el pronóstico para este lunes 9 de marzo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza anticipa para este lunes 9 de marzo una jornada con nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.