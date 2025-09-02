buscan al agresor

Le dieron tres puñaladas a un hombre en Guaymallén

Una riña en la vía pública terminó con una brutal agresión a un hombre. Ocurrió esta madrugada en Guaymallén.

Passera al 41, en Guaymallén, el lugar de la agresión.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 41 años fue víctima de una brutal agresión en Guaymallén, en tanto que ahora la justicia investiga cómo ocurrió el hecho, para intentar identificar a los autores del ataque y detenerlos, en tanto que el damnificado quedó internado.

La agresión ocurrió a las 2 de este martes, al parecer, tras una riña en la vía pública, sobre calle Diagonal Passera 41, en Guaymallén.

La víctima, identificada como Juan Manuel Olguín (41), sufrió heridas en la zona lumbar, dorsal y axila derecha, por lo que debió ser hospitalizado para recuperarse de las lesiones.

Por el caso, aún no hay detenidos, aunque la policía tiene una lista de sospechosos, señalaron fuentes judiciales.

Según la reconstrucción del caso, todo se inició tras una discusión entre un hombre y tres menores que, según los dichos del mayor, le habían causado daños en el vidrio de su auto para intentar perpetrar un robo.

Esto generó que en la madrugada de hoy ese hombre increpara a los jóvenes y allí se originó una riña.

Ahora bien, hay distintas versiones sobre cómo ocurrió la pelea. Es que el hombre declaró a la policía que los tres menores lo atacaron violentamente, lo golpearon y que cuando intentaron apuñalarlo él lo evitó, logrando que otro de los partícipes de la riña terminara herido.

Justamente minutos después de esta riña, a pocas cuadras de ese lugar, apareció un hombre de 41 años con tres heridas de arma blanca. El damnificado, como pudo, explicó que había defendido a su hijo luego de que este tuviera un altercado con un hombre mayor y “canoso”.

Con esos datos, la justicia tiene el nombre del presunto autor de la agresión, pero aún no fue detenido, hasta que se realicen todas las pericias de rigor.

El caso es investigado por la fiscalía de Guaymallén, en tanto que se espera por la recuperación total del herido para que declare ampliamente sobre lo sucedido.

