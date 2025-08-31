Iba alcoholizado y chocó contra una camioneta municipal de Maipú: qué ocurrió

Un joven de 27 años protagonizó un siniestro vial en Maipú durante la madrugada de este domingo. Tras la colisión, se le realizó un test de alcoholemia que confirmó un resultado positivo. El hecho ocurrió en la intersección de calles Fangio y Fayat, alrededor de las 00:40.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el conductor circulaba en una camioneta Nissan Frontier por calle Fangio en dirección al Oeste. Por razones que aún se investigan, F . N., de 27 años , perdió el dominio del rodado e impactó contra una camioneta Toyota Hilux , propiedad de la Municipalidad de Maipú , que estaba estacionada.

el mejor de todos Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?

A raíz del impacto, el joven resultó ileso , aunque fue sometido al respectivo test de alcoholemia , el cual arrojó un resultado positivo de 1,20 G/L .

Por este motivo, se procedió a labrar el proceso contravencional correspondiente en el marco del artículo 67 bis de la Ley 9099/18 .

En San Rafael, un joven alcoholizado provocó un choque múltiple

En el departamento de San Rafael, un joven de 20 años también produjo un accidente vial por conducir bajo la influencia del alcohol. El siniestro se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen. Según trascendió, el conductor del VW Sirocco dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 g/L.

Por razones que se tratan de establecer, antes de llegar a calle W. Lencinas, el vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres.

Como consecuencia del accidente vial, una de las víctimas sufrió traumatismo de cráneo severo y debió ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Minutos después, una segunda unidad del Servicio de Emergencias asistió a otra persona con fractura de fémur izquierdo.