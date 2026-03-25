25 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz reunió a intendentes para fortalecer la gestión y el equilibrio fiscal

El encuentro en Godoy Cruz puso el foco en la eficiencia del gasto, la recaudación y la continuidad de servicios esenciales.

Diego Costarelli recibió a los intendentes en Godoy Cruz.

Diego Costarelli recibió a los intendentes en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En un contexto económico desafiante, el municipio de Godoy Cruz fue sede de una reunión clave entre intendentes del Valle de Uco y el Gran Mendoza. El jefe comunal local, Diego Costarelli, encabezó el encuentro junto a Alejandro Morillas y Gustavo Aguilera.

El objetivo fue fortalecer la cooperación entre municipios, consolidar vínculos institucionales y avanzar en estrategias conjuntas para optimizar la gestión pública frente al complejo escenario económico.

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Análisis financiero y planificación conjunta

Durante la jornada, los intendentes analizaron la situación financiera de sus comunas y evaluaron el impacto del contexto nacional y provincial. En ese marco, coincidieron en la necesidad de diseñar herramientas compartidas que permitan sostener el funcionamiento del Estado en cada territorio.

Además, el encuentro consolidó un espacio de diálogo institucional orientado a la planificación conjunta, considerada clave para afrontar desafíos comunes con mayor eficiencia.

Intercambio de gestión y buenas prácticas

La agenda incluyó también el intercambio de experiencias de gestión que han dado resultados positivos en cada municipio. El foco estuvo puesto en la optimización del gasto público y en la mejora de los sistemas de recaudación.

En esa línea, los mandatarios destacaron la importancia de sostener la inversión en obra pública y garantizar la prestación de servicios esenciales. El trabajo articulado, señalaron, resulta fundamental para mantener el equilibrio fiscal sin afectar la calidad de las políticas públicas.

La articulación regional, eje central

Al cierre del encuentro, Costarelli subrayó el valor de la cooperación intermunicipal. “La articulación regional nos permite encontrar soluciones creativas a problemas comunes. Compartir experiencias sobre cómo eficientizar el gasto y mejorar la recaudación es clave para que los municipios sigan siendo el primer motor de respuesta para la comunidad”, afirmó.

La iniciativa se inscribe en una agenda de trabajo sostenida entre departamentos, orientada a fortalecer una gestión más moderna, transparente y cercana a los vecinos, y a promover un desarrollo regional equilibrado.

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