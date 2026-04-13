13 de abril de 2026
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Malargüe

De no creer: por una pelea de pareja en Malargüe, un hombre encerró a policías en su casa

El sujeto permanece detenido en Comisaría 24 Malargüe, mientras que una mujer, que intervino en el hecho, recuperó la libertad sin radicar denuncia.

El protagonista del llamativo hecho fue trasladado a la Comisaría 24 Malargüe.

El protagonista del llamativo hecho fue trasladado a la Comisaría 24 Malargüe.

Foto: Yemel Fil
 Por Claudio Altamirano

Un llamativo hecho policial se registró en las primeras horas de la mañana del domingo en Malargüe, donde una discusión de pareja derivó en un operativo inusual. Un hombre fue detenido y una mujer demorada luego de que el sujeto retuviera un celular y encerrara a policías dentro de su vivienda.

De acuerdo a fuentes confiables, el episodio ocurrió en calle Rufino Ortega, al este de la ciudad. Todo comenzó cuando una mujer mayor de edad se comunicó con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), para denunciar que su pareja le había retenido su teléfono celular, lo que motivó el rápido desplazamiento al lugar y la intervención policial.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba en el exterior de la vivienda, visiblemente alterada y protagonizando disturbios en el ingreso al domicilio, mientras reclamaba la devolución del aparato, que aseguró era de su propiedad.

Operativo de la Policía en el domicilio

En ese contexto, los uniformados ingresaron al inmueble para mediar en la situación. Sin embargo, en un giro inesperado, el hombre cerró y trabó la puerta de acceso, dejando a los efectivos en el interior de la casa, lo que generó momentos de tensión e incertidumbre.

Según trascendió, si bien no se registraron agresiones físicas, la situación elevó el nivel de nerviosismo tanto en los protagonistas como en los policías, quienes debieron intervenir para resolver el conflicto.

Finalmente, tras forzar la abertura principal, los efectivos lograron reducir al sujeto y salir del domicilio. En tanto, la mujer continuó con una actitud hostil, agrediendo verbalmente al personal policial, por lo que también fue aprehendida.

Las fuentes indicaron que la mujer recuperó la libertad y no radicó denuncia, mientras que el hombre permanece detenido en la Comisaría 24 de Malargüe. La causa sería caratulada como desobediencia y privación ilegítima de la libertad.

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